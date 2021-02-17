Gelir elde etmek isteyen kişiler için Google’ın oldukça popüler bir çevrimiçi reklamcılık uygulaması olan Google Adsense, kullanıcılara küçük veya büyük ölçekte paralar kazandırıyor. Peki Google Adsense nedir, ne işe yarar, etkili şekilde nasıl kullanılır, yeni kullananlar neler yapmalı gibi soruları siz değerli takipçilerimiz için yanıtladık.

Google Adsense, çevrimiçi reklamcılık uygulaması olarak Google tarafından tam 18 yıl önce piyasaya sürüldü. Bu 18 yıl içerisinde inanılmaz rakamları ve bütçeleri yönlendiren bir uygulama olarak çevrimiçi reklamcılık piyasasındaki yerini her zaman en sağlam şekilde aldı ve kullanıcılara oldukça geniş bir platformda hizmet sundu. Google Adsense’in avantaj ve dezavantajlarını takipçilerimiz için aktardık.

Gelir elde etmek için uygulayacağınız tüyoların ardından sabırlı bir şekilde, Google’ın şartlarına uyum sağlayarak gerçekleştirdiğimiz takdirde iyi kazançlar elde etmeniz işten bile değil. Google Adsense’den para kazanmak isteyen takipçilerimize özel hazırladığımız 10 adet tüyoya yer veriyoruz.

Google Adsense nedir?

Google Adsense, Google reklamlarını yayınlayabileceğiniz çevrimiçi reklamcılık uygulaması sunan bir Google hizmetidir. Basit bir şekilde para kazanabileceğiniz bir yöntemle gelir elde edebileceğiniz bu uygulama, bünyesinde birçok ipucu ve anahtar yöntemi barındırıyor. Bunları uyguladıktan sonra küçük, orta veya büyük ölçekte gelir elde edebilir ve bütçenize katkıda bulunabilirsiniz.

Metin veya görüntülü ya da ikisini birlikte olacak şekilde verebileceğiniz reklamlarla gelir elde edebileceğiniz Google Adsense, site içeriğinize göre reklamları size hazırlar ve yayınlamanıza yardımcı olur. Youtube üzerinden de para kazandıran Adsense, bunları yapmak için kullanıcılardan pin istiyor ve bunun sonucunda reklamları sitenizde veya kanallarınızda yayınlıyor.

Google Adsense ne işe yarar?

Google Adsense, basit olarak sitenize veya Youtube kanalınıza reklam alarak size para kazandıran bir uygulamadır. Para kazanarak sitenizi veya kanalınızı daha fazla büyütebileceğiniz bir ortam sağlayan, kapasitenizi inanılmaz derecelerde artırarak aynı zamanda bütçenize katkı sağlayabileceğiniz Google Adsense, kullanıcılara önemli şeyler katıyor.

Google Adsense nasıl efektif kullanılır?

Eğer websitesi üzerinden para kazanma planınız varsa doğru bir alan adı seçin,

Hedeflediğiniz kitleyi ya da kitleleri doğru seçin,

İçerikleriniz için üretken olmanız gerekiyor,

Websitenizin teması ve Adsense uyumunu önemseyin,

SEO uyumluluğunu sağlayın,

Doğru reklam tipini seçmeniz gerekiyor,

Ban sebeplerinden kaçınmalısınız,

Reklam yerlerini doğru seçmelisiniz,

İçeriklerinize ve stratejinize göre reklamlarınızı filtrelemeniz gerekiyor,

Kazanç analizinizi doğru yapmanız gerekiyor.

Google Adsense’i efektif kullanarak kazancınızı artırabilmenin birçok yöntemi bulunuyor. Bu yöntemleri uyguladıktan sonra stratejimizi bozmadan, sabırlı ve düzenli bir şekilde bunu uygulamak, size ciddi kazançlar sağlamanız konusunda yardımcı olabilir. Stratejilerimizi oluştururken yazımızın devamındaki yöntemlere dikkat etmekte fayda var.

Eğer websitesi üzerinden para kazanma planınız varsa doğru bir alan adı seçin:

Google’dan reklam alarak para kazanmak isteyenler için olmazsa olmaz doğru seçilmiş bir alan adıdır. Sitenizin alan adı, hedef kitlenizi, sitenize çekeceğiniz kitlenin büyüklüğünü, Google sıralamalarındaki yerinizi belirleyen önemli faktörler arasında yer alır. Akılda kalan bir alan adı Google Adsense kullanıcılarına her zaman 1-0 önde başlaması konusunda yardımcı olur.

Hedeflediğiniz kitleyi ya da kitleleri doğru seçin:

Reklamlardan para kazanmak isteyen bir sitede Google Adsense kullanıyorsak bu site mutlaka günlük ziyaret sayısı yüksek bir site olmalıdır. Sitenizi ne kadar fazla kişi ziyaret ederse kazancınız doğru orantılı bir şekilde artabilir. Bunun için sitenizin hitap edeceği kitleyi doğru belirlemelisiniz. Örnek verecek olursak Tuzla’da yerel bir haber sitesi yerine tüm ülkeye hitap edecek bir haber sitesi kurmalısınız.

İçerikleriniz için üretken olmanız gerekiyor:

Üretken olmak, size hem maddi hem de manevi anlamda daha çok kazandırır. Bir blog sahibiyseniz sitenize sürekli olarak özgün yazılar eklemek ve bunu okurlara iyi derecede aktarmalısınız. Böylelikle sitenize ziyaretçi sayısı daha fazla artacak ve geliriniz de bu oranda artacaktır. Google Adsense’i bu şekilde kullanarak sitenizi kıpırdatabilir ve büyüyebilirsiniz.

Websitenizin teması ve Adsense uyumunu önemseyin:

Google Adsense kullanacaksak ve bunu en doğru bir biçimde yapmak istiyorsak bazı doğruları sitemizde uygulamayız. Bunun için öncelikle doğru temayı seçmelisiniz. Kullanıcıları rahatsız edecek kadar büyük Google Adsense reklamlarından, gözükmeyecek kadar küçük veya alakasız reklam yeri seçimlerinden kaçınmalısınız. Bunları yapmak içinse ilk olarak doğru temayı seçmelisiniz.

SEO uyumluluğunu sağlayın:

Sitenize ekleyeceğiniz içeriklerin Google SEO uyumlu olması, ziyaretçi sayınızın artması açısından çok faydalı olacaktır. SEO uyumu konusu çok derin bir olay olduğu için son derece titiz ve işi bilir birisi olmalısınız ya da o tarzda biriyle çalışmalısınız. Google Adsense, SEO uyumlu makalalerin olduğu bir sitede size ciddi miktarda paralar kazandırabilir.

Doğru reklam tipini seçmeniz gerekiyor:

Google Adsense’de iki çeşit reklam bulunur. Metin veya görsel içerikli reklamlardan oluşan Google Adsense’de size en uygun olan reklam tipini doğru şekilde belirlemeniz gerekiyor. Sitenize en uygun reklam tipini seçerken gözden kaçırmamanız gereken noktalardan biriyse sitenizin içerisindeki içeriklerin yapısı olmalıdır.

Ban sebeplerinden kaçınmalısınız:

Google Adsense, bazı kullanıcı hareketlerini hiç sevmez ve bunu ciddi şekilde cezalandırır. Cezalandırdıktan sonraysa para kazanmak sizin için biraz zor ve yorucu olabilir. Bu tip hareketlerden kaçınmalı ve sitenizi Google Adsense bazında temiz olarak kullanmalısınız. Örnek verecek olursak sitenize aldığınız bir reklama siz de tıklarsanız bu durum Google Adsense açısından etik değildir ve cezalandırılma ihtimaliniz oldukça yüksek olur. Bu duruma hassasiyetle yanaşmalısınız.

Reklam yerlerini doğru seçmelisiniz:

Google Adsense reklamlarınızı sitenizde mevcut temanın en doğru ve en uygun yerine eklemelisiniz. Bunun için hem fazla göze batmayan hem de kullanıcıların ilgisini çekebilecek bir şekilde konumlandırarak yeri doğru seçmelisiniz.

İçeriklerinize ve stratejinize göre reklamlarınızı filtrelemeniz gerekiyor:

Adsense başvurunuz onaylandıktan sonra sitenizde veya Youtube kanalınızda yayınlayacağınız reklamlara filtreleme uygulamalısınız. Reklamını olmasını istemediğiniz sitelerin URL’sini engelleyebilirsiniz. Örnek verecek olursak tekstil satan bir siteyseniz rakip firmaların reklamını sitenizde engelleyebilirsiniz. Böylelikle sitenizdeki kullanıcıların kafasını kurcalayan durumları ortadan kaldırmış olursunuz.

Kazanç analizinizi doğru yapmanız gerekiyor:

Google Adsense ile elde edeceğiniz gelirlerin analizini sağlamalısınız. Bunun nedeni reklam artış grafiğinizin uyguladığınız işlemlere göre artış veya azalışını analiz ederek buna göre yöntem ve tedbirleri ele almanızı sağlamanızdır. Olumlu bir grafik görüyorsanız bu doğrultuda reklamlara devam etmeli, düşüşte bir grafiğiniz varsa reklam politikalarınızı tekrar gözden geçirmelisiniz.