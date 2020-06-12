ABD merkezli teknoloji devi Google, oyun platformu Stadia’ya yeni özellikler eklemeye devam ediyor. İddiaya göre, Google Staida’ya tüm Android cihazlar üzerinden erişilebilecek.

Google Stadia platformu birçok açıdan iyi bir fikir olsa da bu zamana kadar kullanıcılarına ve sevenlerine hayal kırıklığı yaşattı. Platform üzerinde bulunan kütüphanedeki eksiklikler hâlâ birçok kişi tarafında eleştiriliyor. Buna ek olarak, platformun performans başarısı da gündemdeki sorunlardan biri diyebiliriz. Stabilite sorunlarıyla sık sık gündeme gelen platform, mobil tarafta ise yalnızca belli Android telefonlarda kullanılabiliyor.

Bildirilen hatalarını düzelttiğini kamuyla paylaşan Google, böylelikle platformun tüm Android telefonlarda kullanılabileceğini belirterek firmanın gerçekçi olmayan oyun deneyimi hayalini deneyebileceğinizi ifade ediyor. Bu durumun, Google’ın ifadesiyle yalnızca bir test ya da ‘deney’ olduğunu da sizlerle paylaşalım.

Google Stadia, Tüm Android Cihazlara Geliyor:

Yeni özelliği denemek için öncelikle uygulamayı indirin. Uygulama üzerinden ayarlar menüsüne gidin ve ‘Experiments’ seçeneğine tıklayın. Son olarak ise ‘bu cihazda oyna’ seçeneğini seçin. Sahip olduğunuz telefona bağlı olarak performans kayıplarıyla karşılaşmanızın mümkün olduğunu da belirtelim. Telefonunuz ya da tabletiniz üzerinde Stadia platformunu kullanmak istiyorsanız bir oyun kontrolcüsüne dahi ihtiyaç duymayacaksınız çünkü uygulamada bulunan yeni dokunmatik kontrol araçları size bu deneyimi yaşatabilecek. Ayrıca bu yenilik, Stadia üzerinde bulunan tüm oyunlar için geçerli. Yapmanız gerekense yalnızca bir oyun seçmek ve ‘oyun çubuğunu dene’ seçeneğine tıklamak.

Bu güncellemeler ve yenilikler her ne kadar platforma yönelik şüpheleri azaltacak ve Stadia’yı diğer oyun platformları kadar çekici yapacak gibi olmasa da teknoloji devi Google’ın bu konudaki yatırımlarına devam edeceğinin ve daha fazla kullanıcıya ulaşmak için elinden geleni yapmaya devam edeceğini söyleyebiliriz. Umarız ki, daha fazla iyileştirme ve hata düzeltmeleri sunularak platform daha oynanabilir bir alana dönüştürülür.

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