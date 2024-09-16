Apple'ın iPhone 16 ile sunmaya başlayacağı "Kamera Denetimi" butonu, Android telefonlar üreten markalar tarafından kopyalanmaya başladı. realme, OPPO ve Nubia, bu tarz özellikler geliştiriyor.

Apple’ın geçen hafta tanıttığı iPhone 16 ailesi, birçok yeniliği beraberinde getirmişti. Ancak bunlardan en çok dikkat çekeni tamamen yeni bir tuş olan “Kamera Denetimi” idi. Güç tuşunun altına yerleştirilen dokunmaya hassas bu buton, fotoğraf ve video çekmeden zoom yapma ve kamera ayarlarını değiştirmeye kadar birçok işleve sahipti.

Şimdi ise başka markaların bu tarz bir özelliği telefonlarına getirmek için çalışmalar yaptığı ortaya çıktı.

realme, kendi kamera tuşunu geliştiriyor

Çinli teknoloji devi realme’nin yöneticisi Chase Xu, Weibo üzerinden paylaştığı videoda iPhone 16’nın Kamera Denetim butonuna benzer bir tuş geliştirdiklerini paylaştı. Tuş, henüz duyurulmayan bir telefon üzerinde gösterildi.

Videoya baktığımızda tuşun iPhone 16 ile benzerlik gösterdiğini görebiliyoruz. Kaydırarak zoom yapma, fotoğraf ve video çekme gibi işlevlere sahip. Maalesef bu cihaz hakkında henüz herhangi bir bilgi yok. Ne zaman piyasaya sürüleceği, ismi ve diğer detayları bilinmiyor.

Nubia ve OPPO da benzer özellik geliştiriyor

Böyle bir özellik geliştiren tek şirket realme değil. Sızıntılarda, OPPO’nun yeni Find X8 serisinin de iPhone 16’nın bu özelliğini kopyalayacağını ve benzer bir deklanşör butonunu cihazlara ekleyeceği belirtilmişti.

Öte yandan Nubia da böyle. Bir şey üzerinde çalışıyor. Şirketin başkanı Ni Fei, Weibo üzerinden birkaç gün önce yaptığı paylaşımda yeni Z70 Ultra telefonun “daha gerçekçi bir kamera tuşu” içereceğini belirtti. Bu tuşun, iki aşamalı olacağı da gelen bilgiler arasında. Yarım basmada odaklama, tam basmada ise çekme işlevlerini yerine getirebilecek.

Apple’ın iPhone 16’ya kamera tuşu ekleyeceği çok uzun süredir konuşuluyordu. Şimdi ise diğer markaların bundan etkilenerek cihazlarına bu tarz eklemeler yapmaya başladığı ortaya çıkmış oldu. Bu pek şaşırtıcı değil. Daha öncesinde dinamik adadan kutulardan şarj adaptörünü çıkarmaya kadar birçok konuda Apple’ın kopyalandığını görmüştük.

iPhone 16'nın "Kamera Denetimi" tuşunun özellikleri için