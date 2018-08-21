Google Asistan, Beta Sürümünde Türkçe Hizmet Vermeye Başladı

Google’ın günümüzün en gelişmiş yapay zeka sistemlerinden birisi olan Google Asistan hizmeti, Türkçe olarak sunulmadan önce Beta sürecinde kullanılmaya başladı. Şimdilik hizmet biraz sınırlı olsa da zamanla genişlemesi bekleniyor.

Günümüz sesli asistanları konusunda artık hepimiz temel bilgi düzeyine sahibiz. Genelde bu konuda Apple’ın Siri’si, Google Asistan ve Amazon Alexa’ya karşı üstün olarak görülse de bir yanılgı mevcut. Aslında günümüzün en gelişmiş yapay zeka destekli sesli asistanı Google Asistan’ın ta kendisi. Bilimsel çalışmalar, Google Asistan’ın artık öğrenmeye meraklı olan bir çocuk kadar zeki olduğunu gösteriyor.

Geçtiğimiz aylarda Google’ın geliştiriciler konferansı I/O 2018’de Google Asistan’ın yeni becerileri sahnelenmişti. Ses sentezleme konusunda beklentilerin çok çok ötesinde bir çalışma yapan Google, öyle bir noktaya geldi ki herkesin ağzını açık bıraktı. Söz konusu hizmet henüz Türkçe desteği sunmadığı için belki bu olaylardan biraz uzak kaldık. Yine de aşağıdaki video Google Asistan hakkında gelinen son noktayı gözler önüne seriyor.

Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederiz:

Evet, Google Asistan sizin yerinize başkalarını arayarak işlerinizi çözecek. Bunun etik sorunlara neden olacağına ilişkin çok sayıda tepki geldikten sonra Google, bu aramaların başında özel bir sinyal sesi olacağını da söyledi. Belki de sinyal sesi yerine “ X kişisinin Google Asistan’ı tarafından arandınız” cümlesi söyletilebilir. Şimdilik bu sorunları bir kenara bırakıp, Google Asistan’ın Türkçe desteği konusundaki son duruma gelelim.

Google aynı konferans sırasında Türkçe’nin de içinde bulunduğu bir grup dil için yıl sonuna kadar destek sunma sözü vermişti. Teknoloji dünyasında bir şey son kullanıcıya sunulmadan önce bol bol test edilir. Google’ın Beta testlerine üye olan bir okuyucumuzun bize ulaştırdığı bilgilere göre firma, Türkçe dil desteği için test sürecine başladı.

Google Asistan üzerinde gelişmiş komutlar verme özelliğini kullandığını söyleyen okuyucumuz, aynı zamanda gelişmiş görsel algılama sistemi Google Lens’in de kullanılabildiğinin altını çizdi. Google Lens, Google Kamera ve Fotoğraflar uygulamalarıyla entegre olarak çalışan bir görsel işlem yapay zekası. Objeleri tanıma, görseller üzerinden aramalar yapma gibi özellikler Lens sayesinde Google Asistan’ın becerileri üzerine ekleniyor.

Şimdilik beta süreciyle ilgili elimizdeki veriler bunlarla sınırlı. Google, Asistan’ın Türkçe sürümüne ait Beta testleri için 22 Mayıs haftasında başvurular almıştı.