Google, geçtiğimiz günlerde duyurduğu Google Asistan üzerinden mırıldanarak müzik bulma hizmeti ile müzikseverlerin dikkatini çekmiş ve Shazam gibi müzik bulma uygulamalarına da rakip olduğunu göstermişti. Google Asistan ile mırıldanarak müzik bulma nasıl yapılır sorusunun yanıtını tüm detaylarıyla anlattık.

Hiç beklemediğiniz bir anda aklınıza takılan ve gün boyu mırıldandığınız bir müziği eskiden internette bulmanız çok zordu. Şimdi de Google Asistan, sahip olduğu yeni özelliği ile yardımınıza koşuyor. Android ya da iOS işletim sistemine sahip mobil cihazınıza indirdiğiniz, Google Asistan mobil uygulamasına bulmak istediğiniz şarkıyı biraz mırıldanmanız ya da ıslık olarak çalmanız yeterli.

Google Asistan üzerinden müzik bulma işlemi için muhteşem bir sese sahip olmanıza gerek yok. Yalnızca Google yapay zekasının aradığınız şarkıyı YouTube’da bulabileceği kadar mırıldanmanız yeterli. Ancak ıslıkla çalarken ya da sözsüz olarak mırıldanırken melodiyi tam tutturamazsanız bulması biraz zor olabilir. Google Asistan üzerinden mırıldanarak müzik bulma işlemi için uygulamanız gereken bazı adımlar var.

Google Asistan ile mırıldanarak müzik bulma nasıl yapılır?

Adım #1: Google Asistan'ı açın, Ana ekrandayken 'Okey Google' şeklinde seslenebilir, arama çubuğundaki mikrofona dokunabilirsiniz. Eğer Google Asistan uygulaması yüklü değilse indirebilirsiniz (Android - iOS) Eğer iPhone kullanıcısıysanız, Asistan uygulamasına Google hesabınız ile giriş yapmanız gerekiyor.

Google Asistan'ı açın, Adım #2: Google Asistan sizi dinlerken bulmak istediğiniz şarkıyı mırıldanın, Google Asistan mırıldanışınızı dinleyip şarkıyı bulacak, Sonuçlar arasındaki dilediğiniz mecradan şarkıyı açabilirsiniz.

Google Asistan sizi dinlerken bulmak istediğiniz şarkıyı mırıldanın,

Adım #1: Google Asistan'ı açın:

Google Asistan uygulamasını Android cihazlarda ana ekrandayken 'Okey Google' diktesi ile çağırabilirsiniz. Ancak bu dikteyi ilk kez kullanıyorsanız çalışmayabilir. Sesli komut yerine yine ana ekrandaki Google arama çubuğunun sağında yer alan mikrofon sembolüne dokunabilirsiniz.

Google Asistan hizmeti genel olarak Android işletim sistemine sahip çoğu cihaza yüklü olarak geliyor, ancak iOS işletim sisteminde Siri varsayılan olduğu için Asistan'ı App Store'dan indirmeniz gerekiyor. Google Asistan uygulaması, cihazınızda varsayılan dil ne işe o dile göre çalışıyor. Eğer uygulama cihazınızda bulunamıyorsa aşağıdaki mağaza bağlantılarından göz atabilirsiniz:

Adım #2: Google Asistan sizi dinlerken bulmak istediğiniz şarkıyı mırıldanın:

İndirme ve giriş yapma işlemlerinin ardından Google Asistan hizmeti başlayacaktır. Uygulama direkt olarak mikrofonu açabilir, eğer açmıyorsa ve sonraki kullanımlarda, sayfanın en altında ortada bulunan Google renklerine sahip mikrofon butonuna dokunarak mikrofonu açabilirsiniz. Açtığınız an Google Asistan sizi dinlemeye başlayacak.

Müzik bulma işleminin can alıcı noktasına geldik, mırıldanmak. Tanıtımlara göre mırıldanmak, ıslık çalmak gibi melodiyi dışarı çıkaran durumlarda Google Asistan müziği buluyor. Ancak mırıldanarak ya da ıslık çalarak melodiyi tam olarak yansıtmak çok da kolay bir işlem olmadığı için Google Asistan her zaman anlamayabilir. Eğer çok hatalı veya bilinmeyen bir melodi çalarsanız, sonuç başarısız olabilir, yine de denemeye değer. Elbette Asistan ile bir mekanda duyduğunuz şarkıları dinleterek yeni müzikler de keşifdebilirsiniz.

Mırıldanma ya da ıslık çalma yerine, en azından şarkının birkaç kelimesini melodili olarak söylemeyi deneyin. Yapay zeka bile olsa şu an için sınırlı bir kapasiteye sahip hatta çok bilinmeyen şarkılar konusunda şansınız olmayabilir. Bulmak istediğiniz şarkıyı bir arkadaşınıza mırıldanır gibi mırıldanmalısınız. Elbette, Google Asistan arkadaşınızdan daha kolay bulacaktır ama yine de olabildiğiniz kadar net olmanızda yarar var. Yapay zeka sistemi mırıldanmalar ve ıslıklar ile gelişeceği için ilerleyen zamanlarda daha kullanışlı olacaktır.

Google Asistan şarkının YouTube videosunu bulacak:

Google Asistan, bulmak istediğiniz şarkıyı başarılı bir şekilde mırıldandığınız zaman bazen siz mırıldanmayı bitirmeden bile hızla şarkının bir YouTube videosunu bulabiliyor. Bazen, başarılı bir mırıldanma olmadığı zaman, sizi sonuna kadar dinliyor ama mutlaka bir video buluyor.

Mırıldandığınız şarkının orijinal videosunun YouTube’da bulunması, müzik bulma ihtimalini arttıracaktır. Ancak bilinen bir şarkı ise ve YouTube’da birden çok videoda duyuluyorsa, Google Asistan tüm seçenekleri sunacaktır. En kötü ihtimali, Google Asistan’ın mırıldanmanızı anlamadığını düşünelim, bu noktada mırıldandığınız sözler Google üzerinde aranıyor ve karşınıza Google arama sonuçları çıkıyor. Böylece, bir ihtimal, yine aradığınız şarkıya ulaşmış oluyorsunuz.

Videoya dokunduğunuz zaman oynamaya başlayacak:

Başarılı bir mırıldanma ile bulunan müziğinizin YouTube videosu, üzerine dokunduğunuz an Google Asistan arayüzü üzerinden oynamaya başlayacak. Dilerseniz ve yüklü ise videoyu YouTube mobil uygulaması üzerinden açarak izleyebilirsiniz. Yeni bir müzik bulmak için aynı işlemi tekrar etmeniz yeterli.

Google Asistan ile müzik bulma özelliği Shazam’ın tahtına mı oturacak?

Google Asistan üzerinden mırıldanarak müzik bulma hizmeti başladığından beri herkes bu hizmeti Shazam müzik bulma mobil uygulaması ile kıyaslıyor ve onun yerine geçip geçemeyeceğini soruyor. Şu an için bu sorunun yanıtının kesinlikle hayır olduğunu söyleyebiliriz. Bunun en büyük nedeni şu an için bu hizmetin henüz bebek adımlarını atıyor olması. Daha da geliştiği zaman yeniden tartışılabilir elbette ancak Shazam ya da diğer müzik bulma siteleri ve pek çok müzik bulma uygulaması Google Asistan’dan çok daha başarılı bir hizmet veriyorlar.

Shazam’ın diğer bir öne çıkan özelliği ise Spotify, Apple Music gibi farklı dijital müzik dinleme platformları ile hem de YouTube ile senkronize çalışıyor olması. Yani Shazam üzerinden bulduğunuz bir şarkıyı dilediğiniz yerden dinleme şansınız var. Google Asistan ise bulduğu müziğin yalnızca YouTube videosunu sunuyor. Elbette, Shazam ile Google Asistan üzerinden bulma hizmeti arasındaki en temel fark mırıldanarak müzik bulma özelliği. Shazam ve benzeri müzik bulma hizmetleri mırıldanarak müzik bulma konusunda pek başarılı değiller. Bu durum Google Asistan biraz daha geliştiği zaman hizmeti on adım ileri taşıyacak.

Google müzik bulma hizmetinin diğer öne çıkan özelliği ise kullanıcıyı üçüncü taraf bir mobil uygulama kullanmak zorunda bırakmaması. Apple bile iOS işletim sistemine sahip cihazlarda Siri ile müzik bulmanızı sağlarken Google’ın uzun zamandır böyle bir hizmet vermemesi tartışılıyordu. Google, Google Asistan üzerinden müzik bulma hizmeti ile bu tartışmalara nokta koymasa bile başarılı bir adım attı.

Shazam ile müzik bulma bile radyoda sevdiği şarkıyı bekleyen nesil için inanılmaz bir durumken, Google Asistan ile mırıldanarak müzik bulma hizmeti hayallerin gerçek olması anlamına geliyor. Belki bir gün yalnızca düşündüğümüz bir müziği bulmamızı sağlayan hizmetler de ortaya çıkar ama o güne kadar Google Asistan ile müzik bulma hizmetinin daha da gelişmesini bekleyeceğiz.