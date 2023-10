Günümüzde en fazla kullanılan web tarayıcısı olan Google Chrome için eklentiler olmazsa olmaz konumundadır. Chrome Web Mağazası içerisinde bulunan binlerce eklentiden bazıları gereksiz, bazılarıysa "keşke daha önceden kullansaydım" dedirten türden.

Google Chrome’un bu denli tercih edilmesinin en büyük sebebi, diğer tarayıcılara kıyasla daha hızlı ve dilediğimiz gibi özelleştirilebilir olmasıdır. Chrome Web Mağazası içerisinde bulunan binlerce eklentiden hangilerinin işinize yarayacağını bulmak sizi birazcık yorabilir.

Sizi bu zahmetten kurtarmak adına; öğrencisinden tasarımcısına, tasarımcısından gündelik kullanıcıya kadar, her insanın işine yarayabileceğini düşündüğümüz birbirinden faydalı 15 harika Google Chrome eklentisini derledik.

Başlıklardaki eklenti isimlerine tıklayarak eklentilere Chrome Web Mağazası üzerinden erişebilirsiniz.

Chrome üzerinden izlediğiniz videonun ses düzeyini dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz: Volume Master

İnternet üzerinden herhangi bir video veya film izlerken ses düzeylerinde dengesizliğe denk gelebiliyoruz. Buna örnek vermek gerekirse, izlediğiniz bir filmde karakter diyaloglarının sesi kısık fakat arkadaki efektlerin sesi yüksek gelebiliyor veya kulaklığınızın sesi sonda olmasına rağmen herhangi bir videonun sesi size çok az gelebiliyor.

Volume Master, Chrome üzerinden izlediğiniz her videonun sesini tek tıkla kendinize göre ayarlamanıza olanak tanıyor.

İsmini bilmediğiniz bir şarkıyı bulmak için Shazam

Birçoğumuzun telefonlardan bildiği Shazam’a, Chrome’un eklentisi olarak da ulaşabiliyoruz. Shazam’ı, o an çalmakta olan ama ismini bilmediğimiz bir şarkının adını bulması için kullanıyoruz.

Bulamadığınız şarkıları hâlâ YouTube üzerinden ‘’da da da da’’ diye aratmak istemiyorsanız bu eklenti tam da size göre.

Anlık olarak çeviri yapmanızı sağlayan Google Çeviri:

Bu eklenti sayesinde 1-2 saniye içinde, istediğiniz metni istediğiniz dile çok pratik bir şekilde çevirebiliyorsunuz. Çevirmek istediğiniz yazıyı seçtiğiniz zaman, direkt olarak o yazının çevirisini istediğimiz dilde görebiliyoruz ve bu bize zamandan biraz da olsa tasarruf sağlıyor.

İngilizce yazı yazanların favorisi olan Grammarly: Grammar Checker:

Grammarly, ana diliniz dışında farklı bir dil ile yazılar yazarken yaptığınız dil bilgisi hatalarını sizin için düzeltir. Grammarly, yazarların ve öğrencilerin hatta tüm yazmakla haşır neşir olan insanların, pratikliğinden dolayı vazgeçemediği bir eklenti haline geliyor.

Film veya dizi izlemeden önce izlediğiniz içeriğin tüm detaylarına tek tıkla erişebileceğinizi biliyor muydunuz? Right Click Search IMDb:

Film izlemek istiyorsunuz ve film izlemek istediğiniz siteye girdiniz fakat hangi filmi izleyeceğinizden emin değilsiniz. Kapaklara bakıp bir tanesini gözünüze kestirdikten sonra film hakkında ‘’acaba bu film iyi mi?’’ veya ’’zamanım boşa gider mi?’’ diye düşünmekten kendinizi alıkoyamıyor musunuz?

Bu eklenti sayesinde dizi ve film tutkunları 1-2 saniye içerisinde film hakkındaki bilgilere IMDb sitesi üzerinden erişebilecek. Filmin ismini seçtikten sonra sağ tık, search IMDb yaparak filmin oyuncuları, ödülleri, kullanıcılardan 10 üzerinden kaç oy almış gibi bilgilerin hepsine erişebilirsiniz.

Hem gezinmeyi hem de video izlemeyi sevenlerdenseniz Picture-in-Picture:

İzlediğiniz herhangi bir videonun veya dizi, film vs. ilgimizi çekmeyen kısımlarında farklı bir sekmeye geçip internette bir şeylere bakınabiliyoruz. Aktif olarak kullandığınız çift veya daha fazla monitörümüz yoksa ya sadece sesi duyarak diğer işlere bakabiliyoruz ya da başka bir şeylerle bakmak gibi bir lüksümüz olmayabiliyor. Aynı anda birden fazla iş yapmayı seviyorsanız bu eklenti tam olarak size göre.

Chrome üzerinden işlerinizi hallederken çok sevdiğiniz dizinizin veya herhangi bir videonun yeni bölümünü eş zamanlı olarak izleyebilirsiniz. Üstelik bulundurduğu ‘resizable’ özelliği sayesinde dilediğiniz gibi izlediğiniz videoyu boyutlandırabilirsiniz.

Tek tuşla sekmeleri istediğiniz gibi monitörünüzde şekillendirebilirsiniz: Tab Resize

Tab Resize, çift veya daha fazla monitörü olmayanlar için yine harika bir eklenti. Chrome sekmelerini, kullandığınız ekranı dilediğiniz gibi tek tuşla bölmenizi sağlıyor. Örneğin; bir sekmede araştırma yapıp, diğer sekmede yaptığınız araştırmalardan not tutabilirsiniz veya yazı yazabilirsiniz. Bu sadece bir örnek. Ne şekilde kullanabileceğiniz tabii ki de size kalmış.

Farenize dilediğiniz gibi komut atayabilmek için CrxMouse Chrome:

Chrome’da bir sürü sekmeyle aynı anda çalışıyorsanız, sekmeler arasında geçiş yapmak bazen bir eziyet olabiliyor. Farklı bir sekmeye geçmek istiyorsunuz ve o sekmeye tıklamak yerine, çarpı işaretine bastığınızı varsayın. Daha sonra tekrar o sekmeyi açmak için geçmişe girip bi’ dünya uğraşıyorsunuz.

CrxMouse eklentisiyle farenize istediğiniz gibi komut atayabiliyorsunuz. Örneğin; mouse’unuzun sağ tuşuna basılı tutarak yukarı daha sonra sağa çekerseniz, bulunduğunuzun sekmenin sağındaki sekmeye geçiş yapabilirsiniz. Bu da sadece bi’ örnek, siz dilediğiniz gibi kendinize özel kişiselleştirmeler yapabilirsiniz.

Bir sürü sekmeyi tek tuşla listeleyebilmek için OneTab:

Bu eklentiyi de yine bir sürü sekmede çalışanlar için bir nimet olarak nitelendirebiliriz. Chrome üzerinde bir sürü sekmede çalıştığınızda sekmelerin adı gözükmüyor ve ayrıca bellek kullanımının artmasıyla beraber yavaşlamalar, donmalar meydana gelebiliyor.

Bu eklenti sayesinde, isimleri kaybolan sekmeleri tek tuşla ve tek bir sekmede listeleyip istediğiniz sekmeye kolayca ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca bunu yaparken Chrome'un önbelleğini temizleyip meydana gelen yavaşlamalar ve donmaları minimum seviyeye indiriyor.

Herhangi bir site üzerinde kullanılan font'u direkt olarak bulabilirsiniz: WhatFont

WhatFont, tasarımcı veya tasarımcılığa ilgi duyan insanların fazlasıyla işine yarayabilecek bir eklenti. Herhangi bir internet sitesinin kenarında veya köşesinde yazan bir yazının fontunu (yazı tipi) merak mı ettiniz? Endişelenmeyin çünkü WhatFont internette karşılaştığınız herhangi bir yazının fontunu direkt olarak size gösterebilir.

Tek tuşla sitenin tüm renk paletine erişebilirsiniz: Colorzilla

Yine tasarımcıların çok hoşuna gidebilecek bir eklenti olan Colorzilla, Chrome üzerinde veya bilgisayarınızda herhangi bir ekranda beğendiğiniz bir rengin kodlarını bulmanıza olanak sağlıyor. Bir sitede gezinirken sitenin kullandığı renkler çok hoşunuza gittiyse ve bulmak istiyorsanız, tek tuşla sitenin tüm renk paletine erişebilirsiniz.

Herhangi bir görselin farklı hallerini veya daha kaliteli halini bulmak için TinEye:

TinEye’ı görsel aratma olarak düşünebilirsiniz. İnternette bulunan herhangi bir görseli halini TinEye üzerinden aratıp o görselin belki daha kaliteli veya daha farklı bir halini bulmanız mümkün. Bu da herkesin ve özellikle biz gibi yazarların fazlasıyla işine yarayabilecek bir eklenti.

Gece kuşlarının çok hoşuna gidecek: Dark Reader

Bazı internet sitelerinde karanlık mod bulunmuyor ve bu da gece saatlerinde epilepsi krizi geçirmenize sebebiyet verebiliyor. Dark Reader, herhangi bir siteyi otomatik olarak karanlık temaya çeviriyor ve sizin bu işkenceden kurtulmanızı sağlıyor.

Not tutmayı sevenlerdenseniz bulut tabanlı not tutma eklentisi olan Todoist:

Bulut tabanlı not tutma eklentisi olan Todoist, not tutan biriyseniz işlerinizi inanılmaz pratik bi’ hâle getiriyor. Bulduğunuz bir indirim, daha sonra okuyacağınız bir yazı veya daha sonra izlemek istediğiniz bir videoyu not edip Todoist kurabildiğiniz her cihaz üzerinden erişebilmeniz mümkün.

Bu kadar eklentiyi yönetebilmek için Extension Manager:

Tüm bu eklentileri kurdunuz ve kontrol edemeyeceğiniz kadar eklentiye sahipsiniz. Sıra bunların hepsine rahat bir şekilde erişebilmek için kesinlikle kurmanız gereken bir eklenti olan Eklenti Yöneticisi'nde. Bulundurduğu kolay arayüz ile tüm eklentilere erişebilir, aç-kapa yapabilir hatta kullanım amacınıza göre gruplandırabilirsiniz.

Google Chrome en hızlı tarayıcılardan biri olsa da içinde bazı eksikliklerin mevcut olduğunu biliyoruz ama bunu dilediğiniz gibi kullanım alanımıza göre şekillendirebilmek bizim elimizde.

Bulundurduğu uçsuz bucaksız Chrome Web Mağazası'nda dilediğiniz gibi tarayıcınızı şekillendirip kendi kullanım amacınıza göre ayarlayabilirsiniz.