Bluesky, uygulama deneyimini köklü şekilde etkileyecek bir güncelleme paylaştı. İşte eklenen yeni özellikler.

Sosyal medya platformu Bluesky, eski Twitter CEO’su ve kurucusu Jack Dorsey’nin, Twitter’ın yozlaşmasından (?) bıkanlar için ortaya koyduğu bir alternatif olmuştu. Kendisi ortaya çıktığı dönemde X (Twitter), Elon Musk yönetiminde köklü değişikliklerden geçtiği için kullanıcılar da alternatif arayışına geçmişti.

Fakat davet usulü çalıştığından ve uzun süre genele açılmayan bir uygulama olduğu için söz konusu kullanıcılar, Meta bünyesinde çıkan Threads’e yönelmeyi tercih etti. Fakat Bluesky’ın kendi sınırları içinde kalması da belli bir kesimi kendisine çekmesini sağladı. Platform, kendini geliştirmeye devam ediyor.

Platforma GIF’ler eklendi. Özel GIF’lerin gelmesi de yakın.

Tenor üzerinden çalışan GIF mekaniği, artık GIF paylaşımlarının yapılmasını mümkün kılıyor. Bunun haricinde şirket, video ve özel GIF’ler üzerinde de çalıştıklarını belirtti. Yani Instagram’da olduğu gibi kafamızdaki GIF’i sürekli kütüphanede sürekli aramak yerine direkt platforma yükleyebileceğiz.

Bunun haricinde paylaşım gömme özelliği de eklendi. Bunun için paylaşımın yanındaki menüden kodu kopyalamanız veya paylaşım bağlantısını buraya yapıştırmanız yeterli. Güvenlik tarafında da mail üzerinden 2 adımlı doğrulamanın uygulamaya eklendiğini görüyoruz. Bu da uygulamaya giriş yapmak istediğinizde e-postanıza gelen kodu kullanmanız gerekecek demek.

Son olarak arama tarafında iyileştirmeler yapılmış. Artık aradığını paylaşımı veya kullanıcıyı bulmanız çok daha kolay hâle getirilmiş. Söz konusu özelliklerin devamında neler geleceğini henüz bilmiyoruz fakat Bluesky’ın sosyal medya listelerine tutunduğunu görmek de zor değil. Sizce uygulama, çok daha fazla kişiye hitap etmeyi başarıp X’e rakip olabilecek mi?