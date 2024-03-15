Google Chrome'un "Güvenli Tarama" özelliği önemli bir güncelleme aldı. Riskli sitelere girişi engelleyen özellik, artık gerçek zamanlı olarak çalışacak. Güncelleme, bugünden itibaren kullanıcılara ulaşmaya başlayacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google, dünyanın en popüler internet tarayıcısı Chrome ile ilgili önemli bir karar aldı. Şirket, bu karar kapsamında Google Chrome'un "Güvenli Tarama" özelliğini güncelledi. Bu güncelleme ile Google Chrome gezintileri, her zamankinden daha güvenli olacak. En azından Google, durumun böyle olacağına inanıyor.

Google Chrome'un Güvenli Tarama özelliği, her saat başında ilgili Google sunucusuna bağlanıyor, kötü amaçlı yazılım içeren veya kimlik avı amacıyla tasarlanan internet sitelerinin listesini indiriyordu. Daha sonra o listede bulunan bir internet sitesine girmeye çalışan kullanıcı, sitenin güvenli olmadığına ilişkin bilgilendirme alıyordu. İşte Güvenli Tarama özelliğine yapılan yeni güncelleme, bu durumu değiştirecek.

Güvenli Tarama, artık gerçek zamanlı çalışacak

Google'ın yaptığı çalışma ile Güvenli Tarama özelliği, gerçek zamanlı olarak çalışmaya başladı. Artık kullanıcının girmeye çalıştığı bir internet sitesinin URL'si, anlık olarak sunuculara gönderilecek ve kontrol edilecek. Bu kontrol sırasında hiçbir sorun tespit edilmezse kullanıcının siteye girişi için herhangi bir kısıtlama olmayacak. Ancak aksi durumda, Google Chrome'un gösterdiği uyarı sayfası, yenilenen tasarımıyla gösterilecek.

Google Chrome'un yeni uyarı sayfası böyle görünecek:

Google Chrome'un yeni uyarı sayfası, artık kırmızı zemin rengine sahip olacak. Burada, geçmişte olduğu gibi şimdi de bir dizi uyarı bulunacak. "Tehlikeli site" şeklinde bir başlık görecek olan kullanıcı, istemesi hâlinde yine o siteye ulaşabilecek. Ancak Google, kullanıcıyı uyarma noktasında artık daha fazla vurgu yapacak.

Google'a göre Güvenli Tarama özelliğinin gerçek zamanlı çalışmaya başlaması, kimlik avı saldırılarının tespit seviyesini yüzde 25 oranında artıracak. Ayrıca Google, kötü amaçlı sitelerin genelde 10 dakika içerisinde silindiğini söylüyor. Yeni sistemle bu durum da ortadan kalkmış olacak. Son olarak, yeni özelliğin ilk aşamada masaüstü ve iOS ekosistemindeki kullanıcılara, ay sonuna doğru da Android kullanıcılarına sunulacağını söyleyelim.