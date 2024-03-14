Google DeepMind tarafından tanıtılan SIMA adlı yeni yapay zekâ aracı, oyunları insanlarla birlikte ve insanlar gibi oynayabilmek için eğitildi.

Oyunlar, bot adını verdiğimiz ve yapay zekâ tarafından kontrol edilen karakterleri karşımıza çıkarıyor ancak bu karakterler oldukça sıkıcı, sıradan ya da gereksiz şekilde güçlü oluyor. DeepMind'ın yeni yapay zekâsı SIMA ise oyunları insanlar gibi oynayarak bu sorunu çözmeyi amaçlıyor.

Her oyunu oynayabilecek

SIMA (Scalable, Instructable, Multiworld Agent - Ölçeklenebilir, Yönlendirilebilir, Çokludünya Aracı) adı verilen bu yapay zekâ aracı, şimdilik sadece bir araştırmanın öznesi durumunda olsa da, gelecekte sık sık karşımıza çıkabilecek gibi duruyor. Açık dünya oyunları ya da devasa rol yapma oyunları gibi net bir çizgisel oynanışı ve sonu olmayan oyunları bile oynamayı öğrenebileceği belirtilen SIMA, bu anlamda önemli bir eşiği aşmış olacak.

Öte yandan SIMA'nın amacı oyunlarda var olan yapay zekânın yerini almak değil. Onun yerine partimize katılabilecek, konuşarak verdiğimiz konutları anlayabilecek, üç boyutlu dünyaları ve etrafındaki nesneleri tanıyabilecek bir başka oyuncu gibi davranacak. DeepMind Araştırmacısı ve SIMA Liderlerinden Tim Harley, "SIMA oyunu kazanmak için eğitilmedi: Oyunu çalıştırıp kendisine söylenenleri yapmak için eğitildi." ifadelerini kullandı.

Google'dan gelen açıklamaya göre aralarında Hello Games, Embracer, Tuxedo Labs, Coffee Stain gibi yapımcıların bulunduğu 8 oyun yapımcısı ile çalışıldı ve SIMA, No Man's Sky, Valheim, Goat Simulator 3 gibi oyunları denedi. SIMA'nın oyunları oynamak için özel bir API'ye ya da kaynak koduna ihtiyaç duymadığı da belirtildi.