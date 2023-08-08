Microsoft, ChatGPT destekli Bing arama motorunun artık üçüncü taraf tarayıcılarda da desteklenmeye başlayacağını duyurdu.

ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI’ın en büyük yatırımcısı olan Microsoft, yapay zekâ üzerinde de sessiz sedasız büyük bir söz sahibi. Şirket, ChatGPT’yi kendi tarayıcısı ve arama motoru Bing’e “Bing AI” adı altında entegre ederek de bunu göstermişti.

Altı ay önce yapılan bu entegrasyonla Chrome ve diğer tarayıcıların akıbeti hakkında uzun vadede kıyamet senaryoları çizilirken bugün, beklenmeyen bir haber geldi. Microsoft, ChatGPT destekli Bing’i üçüncü taraf tarayıcılara da açacağını açıkladı.

ChatGPT’li Bing, diğer tarayıcılarda da kullanılabilir olacak!

Microsoft, normalde yalnızca Microsoft Edge tarayıcısında kullanılabilen ChatGPT destekli Bing arama motorunu diğer tarayıcılarda da kullanılabilir yapacağını açıkladı. Şirket tarafından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Artık Bing'in bir parçası olan yeni ve kullanışlı özelliklerle birlikte yakında web ve mobilde üçüncü taraf tarayıcılarda yeni yapay zekâ destekli Bing'i deneyimlemeye başlayabileceğinizi duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Bing'in harika avantajlarından en iyi şekilde yararlanacaksınız ve biz de bu süreçte farklı tarayıcılarda ihtiyaçlarınızı karşılamak için optimizasyon yapmaya devam edeceğiz.”

Şubat ayında duyurulan Bing - ChatGPT entegrasyonu, mayıs ayından itibaren Edge kullanıcıları için kullanılabilir olmuştu. Bing AI, ilerleyen dönemde iOS ve Android’de de kullanıma açılmış, SwiftKey klavye uygulamasına dahi entegre edilmişti.