Google Chrome'un mobil tasarımındaki yeni bir değişiklik bazı kullanıcılar tarafından test etmeye başlandı.

Google, mobil tarayıcı deneyimini daha pratik hâle getirmek için dikkat çeken bir yeniliği Android kullanıcılarıyla buluşturuyor.

Bazı kullanıcılar, Chrome açıldığında karşılarına çıkan “Adres çubuğunu alta taşımak için dokunup basılı tutabilirsiniz” uyarısıyla bu yenilikten haberdar olmaya başladı. Dilediğiniz takdirde ayarlar menüsünde "Adres çubuğu" seçeneğini kontrol ederek bu yeni özelliği manuel olarak da etkinleştirebilirsiniz.

Adres çubuğu Safari gibi aşağı alınabilecek

Esasında bu yeniliği Safari'nin tasarımının Chrome'a geldiği şeklinde de yorumlayabiliriz. Tıpkı Safari'de olduğu gibi adres çubuğu Google Chrome'da da en aşağıda olacak şekilde ayarlanabiliyor.

Tabii %100 sorunsuz çalışıyor demek güç. Örneğin üst kısımda kalan yer imi, yeni sekme ve geçmiş gibi öğeler, alt kısma alınmadığı için kullanıcı deneyimi tam anlamıyla "tek elle kullanım" dostu olamıyor.

Ayarlarda da ufak değişiklikler var

Şimdilik sadece Chrome 135 sürümünü kullanan iki Android cihazda bu özellik görüldü ve Google hâlâ testlerini sürdürüyor. Şirket testler başarıyla geçerse yeni özelliği içeren güncellemeyi tüm kullanıcılara sunmayı planlıyor.

Bu arada Chrome’un ayarlar menüsünde de bazı değişiklikler var. "Siz ve Google" başlığı yerini korurken, "Temel Bilgiler" sekmesi artık sadece dört ana başlık olan "Arama Motoru, Adres Çubuğu, Gizlilik ve Güvenlik ve Güvenlik Kontrolü"nden oluşuyor.

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