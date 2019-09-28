Android işletim sistemi, Android 5 Lollipop’tan beri uygulamaların içerisinde internet sitesinin gösterilmesine imkân veren ve Google tarafından desteklenen WebView’ı kullanıyor. Android 7 Nougat’ta bu görevi Chrome üstlenmişti ve şimdi sistem tekrardan değişiyor.

Android işletim sistemindeki WebView, uygulamaların kendi içlerinde internet sayfaları oluşturmasına imkân veriyor. Örnek vermek gerekirse siz bir uygulamanın içerisindeyken tıkladığınız bir linke o uygulamadan çıkmanıza gerek olmadan ulaşabiliyorsanız, bunu WebView sayesinde yapıyorsunuz.

Android 5 Lollipop’tan beri var olan bu sistem, Android 7 Nougat’ta Chrome’un eline geçmişti. Yani Chrome uygulaması, sistemde WebView işlemlerini yapıyordu. Bu durum ise Android 10’da değişecek ve Chrome uygulaması artık WebView olarak kullanılmayacak.

Yeni bir model geliştirildi

Bir Google mühendisi, “Chrome, Q+’da artık WebView uygulaması çalışmayacak. Chrome ve WebView arasında kod paylaşımı için yeni bir modele geçiş yaptık ve buna Trichrome adını verdik. Bu sistem daha az hata içeriyor ve aynı yararları sağlayabiliyor” açıklamasını yaptı.

WebView sistemi, Chromium projesinin bir parçası olmasına rağmen bundan sonra Chrome tarayıcı uygulaması ile birlikte çalışmayacak. Android Q+’ta Webview ve Chrome uygulamaları ayrı ayrı APK’lar olarak yüklendi ancak Google, dört Chrome kanalı için de ayrı ayrı WebView paketleri oluşturdu. Ayrıca Chromium projesinin sayfasında, WebView için aynı Chrome’da olduğu gibi birden çok çıkış yolu bulunacağı söyleniyor.