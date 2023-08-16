Google, Chrome için geliştirdiği yapay zekâ destekli makale özetleme özelliğini iOS ve Android için kullanıcılara ulaştırmaya başladı. Türkiye'de kullanılamayan özellik, kullanıcıları mest edecek gibi görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, internetteki sayfalar dolusu makaleler içinde boğulmaktan sıkılan kullanıcıları mest edecek yeni bir özelliği test etmeye başladı. Şu an için Google Chrome'un Android ve iOS sürümlerinde test edilebilen yeni özellik, yapay zekâ desteği sayesinde uzun makalelerin birkaç maddelik kısacık versiyonlarını oluşturabiliyor. Gelin hep birlikte bu yeni özelliğe yakından bakalım.

Yapay zekânın uzun makaleleri özetleme yeteneği, yavaş yavaş yayılmaya başladı. Google'ın Chrome için hazırladığı "Search Generative Experience" (SGE) isimli özelliği de tam olarak bu amaca hizmet edecek. Diyelim ki bu makaleyi çok uzun buldunuz. Birkaç dokunuş ile makaledeki kritik noktaların bir özetine ulaşabileceksiniz.

Google SGE özelliği işte böyle görünecek:

İlk kez Google I/O 2023 etkinliklerinde duyurduğu SGE, uzun zamandır geliştirme aşamasında olan bir özellikti. Özellik hakkında ne düşündüğünüzü bilmiyoruz ancak buna alışsanız iyi olur. Çünkü Google CEO'su Sundar Pichai, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda SGE'nin, sonraki aramada Google Arama'nın ta kendisi olacağını söylüyor. Yani özellikten memnun kalsanız da kalmasanız da bir gün, sürekli olarak bunu kullanacaksınız.

Önemli bir sorun: SGE Türkiye'de kullanılamıyor...

Google Chrome'un yeni özelliklerini deneyimlemek isteyen kullanıcıların, Search Labs programına dahil olmaları gerekiyor. Ne yazık ki bu program şu an için Türkiye'de kullanılamıyor. Ancak SGE için çok da bekleyeceğimizi düşünmüyoruz. Google, özelliği masaüstü sürüme de getirebilmek için var gücüyle çalışmalarını sürdürüyor. Yapay zekâ destekli makale özetleme özelliği, çok yakın bir gelecekte tüm kullanıcıların beğenisine sunulacaktır.