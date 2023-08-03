Google, Chrome tarayıcısı ve arama motoruna yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Henüz test aşamasında olan bir özellik ile artık aramalarınızda Bard'ın cevabı gösterilecek.

Uzun yıllardır yapay zekâ teknolojisi üzerinde çalışan Google, GPT rakibi dil modelini herkese açmıştı. Şirket, artık tıpkı Microsoft’un Bing tarayıcısına ChatGPT’yi entegre etmesi gibi kendi modellerini de Chrome tarayıcısına ekliyor.

Google, bu hedef kapsamında Chrome tarayıcısı ve arama motoru için yeni özellikleri kullanıma sundu. Özellikler arasında trend olan aramaların görüntülenmesi ve aramanıza yapay zekânın cevap vermesi gibi özellikler de bulunuyor.

Artık Chrome’un masaüstü sürümünde arama sonuçlarının başında yapay zekânın cevabı çıkacak!

Microsoft’un yolunu izleyen Google, artık yapılan aramalarda arama sonuçlarından önce yapay zekânın sunduğu bilgileri gösterecek. Yeşil bir arka planda bulunacak bilgiler sadece metinden ibaret olmayacak. Bu bölümde varsa aramayla ilgili bir görsel veya video ve bu video içindeki ilgili kesit de yer alacak.

Bu özellik, Google Labs üzerinden “Search Generative Experiment (SGE)” programına katılan gönüllüler tarafından kullanılabilir oldu.

Chrome’un mobil uygulamasına 4 yeni özellik geldi!

Google, Chrome’un iOS ve Android sürümleri için yayınlamaya başladığı yeni güncelleme ile tarayıcıya 4 yeni özellik daha ekledi.

Bahsedeceğimiz ilk özellik ile artık arama çubuğuna bir şey yazmaya başlamadan önce size yerel trend aramalar gösterilecek. Yani arama yaptığınız anda Google’da en çok hangi aramaların yapıldığını anlık olarak görebileceksiniz.

Bir diğer yeni özellik ise arama çubuğuna yazmaya başladığınızda kendisini gösterecek. Google, arama çubuğunda artık 6 değil, 10 farklı alternatif arama sunacak.

Üçüncü yeni özellik ise bir sayfayı ziyaret etmiş olduğunuzda, arama çubuğuna tıkladığınızda karşınıza çıkacak. Google, bulunduğunuz sayfaya uygun olabilecek aramaları adres çubuğuna tıkladığınızda size gösterecek.

Son yeni özellik ise yine ziyaret ettiğiniz bir sayfada karşınıza çıkacak. Artık sayfadaki metinde bir kelime veya kelime öbeğini seçtiğinizde Google, bu kelime öbeğine ilişkin arama yapabileceğiniz anahtar kelimeleri ve kısa bilgileri alttan açılır bir pencerede gösterecek.