Google, Fotoğraflar hizmetinin web sürümüne kullanıcıların uzun yıllardır beklediği koyu modu nihayet getirdi.

Google, Fotoğraflar hizmetinde kullanıcıların çok uzun zamandır beklediği bir tasarım değişikliği yaptı. Artık Fotoğraflar’ın web sürümünü koyu modda kullanma imkânına sahip olacaksınız.

Koyu mod, kademeli olarak kullanıma sunulmaya başlamış durumda. Bu yüzden henüz herkeste görünmüyor olabilir. Kısa süre içinde geniş çapta erişilebilir olacağını söyleyebiliriz.

Koyu modda böyle gözükecek

Google Fotoğraflar’ı web üzerinden koyu modda nasıl kullanılacağını 9to5Google tarafından alınan ekran görüntüsünden görebilirsiniz. Fotoğraflar, bu moda sahip diğer Google hizmetlerine katılıyor. Şimdiye kadar arama, YouTube, Gmail, Takvim, Drive ve Gemini gibi Google hizmetlerini koyu modda kullanabiliyorduk.

Koyu modu etkinleştirmek oldukça kolay. Özellik size geldiyse Fotoğraflar’ınızın web sürümüne tarayıcınızdan girdikten sonra sağ üstten ayarlara tıklamanız gerekecek. Sonrasında bu sayfaya “Görünüm” yazan bir sekme eklendiğini göreceksiniz. Bu sekmeden koyu modu seçmeniz yeterli.