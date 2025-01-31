Google, bugüne kadarki en gelişmiş yapay zekâ modeli olan Gemini 2.0'nin Flash versiyonunu yayımladı. Yeni model, an itibarıyla Gemini'ın web ile mobil sürümlerinde kullanılabiliyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, üretken yapay zekâ modeli Gemini ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada akıllı telefonlarına Gemini uygulaması yüklemiş olan tüm kullanıcıların, an itibarıyla Gemini 2.0 Flash modelini çalıştırabileceği belirtildi. Ayrıca Gemini'ın web sürümü de yeni modeli destekleyecek.

Gemini 2.0 Flash, Google'ın geçtiğimiz ay içerisinde duyurduğu Gemini 2.0'nin bir parçasıydı. Önemli bir modeldi çünkü Gemini 2.0, Google'ın şimdiye kadar geliştirdiği en gelişmiş yapay zekâ modeliydi. Bu arada; Google Gemini uygulamasında hâlihazırda kullanılabilir olan Gemini 1.5 Flash ve Gemini 1.5 Pro modelleri de birkaç hafta daha erişime açık olacak.

Gemini 2.0 Flash ile hangi iyileştirmeler yapıldı?

Google tarafından yapılan açıklamaya göre Gemini Advanced kapsamında Gemini 2.0 Flash kullanacak tüketiciler, 1.500 sayfaya kadar olan PDF dosyalarını yapay zekâya yükleyebilecekler. Ayrıca bu model 1 milyon bağlam penceresine sahip olacak. Ve elbette kullanıcıların alacakları yanıtlar hızlanacak, performans iyileşecek.

Gemini 2.0 ile ilgili detaylı bilgi için:

Bu arada; Google, Gemini uygulamasına entegre metinden görüntü üreten modeli Imagen 3'ü de güncelledi. Böylelikle kullanıcılar, girdileri karşılığında aldığı görüntülerde daha fazla ayrıntı ve daha detaylı doku kaplamaları görecekler.