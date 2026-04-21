Google, Fotoğraflar uygulamasının düzenleme aracına harika bir özellik ekledi. Artık görsellerdeki yüzleri tek tek düzenleyip iyileştirebileceksiniz.

Google tarafından sunulan Fotoğraflar uygulaması, özellikle yapay zekâ destekli özellikleriyle kullanıcıların tercih edebileceği en iyi fotoğraf uygulamalarından biri hâline gelmişti. Şimdi de Google Fotoğraflar’a görsellerde yaşanan problemleri düzeltmenizi sağlayan harika yeni bir özellik eklendi.

Google, paylaştığı bir blog gönderisiyle Fotoğraflar uygulamasına yeni rötuş araçları eklediğini duyurdu. Bu araçlar yoluyla görseller üzerinde hızlı ve ince düzeltmeler yapma imkânına sahip olacaksınız.

Fotoğraflardaki her yüzü ayrı ayrı düzenleyebileceksiniz

Fotoğraflar uygulamasının düzenleme kısmına eklenen yeni rötuş araçları, bir fotoğraftaki yüzleri ayrı ayrı düzenlemenize imkân tanıyor. Fotoğraflarda cilt dokusunu iyileştirme, lekeleri giderme, gözleri aydınlatma, dişleri beyazlatma ve daha birçok ince ayarı saniyeler içinde yapabileceksiniz.

Kullanımı da çok basit. Fotoğrafta bulunan bir yüzü seçmeniz yeterli. Bunun ardından da kullanmak istediğiniz aracı belirliyorsunuz. Sonrasında iyileştirme, pürüzsüzleştirme, göz altı, gözbebekleri, dişler, kaşlar veya dudaklar gibi bölümlerde düzenleme yapabiliyorsunuz. Yeni özelliklerin en az 4 GB RAM’e ve Android 9.0 ve üzeri sürüme sahip Android cihazlarda çalışacağını belirtelim. Google, kademeli olarak sunmaya başladığını ifade etti. Herkese gelmesi biraz zaman alabilir.