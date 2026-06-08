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iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler Bu Akşam Açıklanacak: WWDC 2026 Saat Kaçta ve Nasıl İzlenir?

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Apple, çok beklenen WWDC 2026 etkinliğini bu akşam gerçekleştiriyor. Saat kaçta? Nasıl izlenir? Neler tanıtılacak?

iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler Bu Akşam Açıklanacak: WWDC 2026 Saat Kaçta ve Nasıl İzlenir?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, yılın en büyük etkinliklerinden olan geliştirici konferansı WWDC’ye bu hafta resmen başlıyor. ABD’li teknoloji devi, WWDC’nin açılışını bu akşam gerçekleştirilecek bir sunum ile yapacak. Sunum boyunca iOS 26 başta olmak üzere yepyeni duyuruların yapıldığını göreceğiz.

Peki WWDC 2026 saat kaçta başlayacak? Canlı olarak nasıl izlenir? Bu içeriğimizde Apple’ın bugünkü etkinliği hakkında tüm bilmeniz gerekenleri derliyoruz. Yeni Apple duyurularına hazır olun!

YouTube’dan veya Apple’ın kendi sitesinden TSİ 20.00’de izleyebileceksiniz

Apple’ın yıllık geliştirici konferansının bu yılki ayağı olacak **WWDC 2026’yı firmanın resmî YouTube hesabından ve direkt kendi sitesi (Apple.com) üzerinden **canlı olarak takip etmeniz mümkün olacak. Sunumun TSİ 20.00’de başlayacağını ve muhtemelen 1.5 saat civarı süreceğini belirtelim.

WWDC 2026, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da yazılım odaklı bir lansman olarak gerçekleştirilecek. Etkinlikte iPhone’ların yeni işletim sistemi sürümü iOS 27’nin tanıtıldığını göreceğiz. Bunun yanı sıra diğer Apple cihazlarının yeni güncellemeleri de duyurulacak.

WWDC 2026’da yapılacak duyurular

  • iOS 27
  • macOS 27
  • iPadOS 27
  • watchOS 27
  • tvOS 27
  • visionOS 27
  • Yeni Apple Intelligence yapay zekâ özellikleri
  • Yenilenen üretken yapay zekâ destekli Siri
  • Siri’ye özel ayrı uygulama

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Apple iOS WWDC

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