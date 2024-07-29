Google Fotoğraflar uygulamasının yüz gizleme özelliği yenileniyor. Henüz kodlarda tespit edilen yeni özellik, yüzlerin gizlenmesini kolaylaştıracak. Özelliğin ne zaman yayımlanacağı şimdilik belli değil.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın en popüler hizmetleri arasında yer alan Fotoğraflar, çok yakında bomba bir özellik alacak. Uygulama kodlarında tespit edilen ve henüz geliştirme aşamasında olduğu anlaşılan yeni özellik, albümlerinizde yer alan bir kişinin yüzünü gizlemeyi aşırı kolay bir hâle getirecek.

Aslına bakacak olursak Google Fotoğraflar, albümlerde yer alan bazı insanların yüzlerinin gizlenmesine zaten izin veriyor. Ancak bu özellik, tabiri caizse gizli kapılar ardına saklanmış durumda. Üzerinde çalışılan yeni özellik, bu süreci kolaylaştıracak. Böylelikle kullanıcılar, fotoğraflarda yüzlerini görmek istemedikleri kişiler için hızlıca ayar yapabilecekler.

Google Fotoğraflar'ın yeni özelliği böyle görünecek

Google Fotoğraflar'ın geliştirme aşamasındaki özelliği, oldukça kolay bir çalışma mantığına sahip olacak. Yeni özellik kapsamında bir kişinin yüzünü gizlemek isteyen kullanıcıların, aşağıdaki adımları takip etmesi gerekecek.

Google Fotoğraflar'da yüz gizleme nasıl yapılır?

Adım #1: Bir fotoğrafı açın ve yukarı kaydırın .

Bir fotoğrafı açın ve . Adım #2: Kişiler bölümünde görünen yüzlerin yanındaki üç noktaya dokunun.

Kişiler bölümünde görünen yüzlerin yanındaki dokunun. Adım #3: " Yüzü Gizle " seçeneğine dokunun.

" " seçeneğine dokunun. Adım #4: Söz konusu kişinin yüzünü tamamen mi gizleyeceğinizi yoksa daha az mı görmek istediğinizi seçin.

Google Fotoğraflar için geliştirilen yeni özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağı şimdilik bilinmiyor.