Google, geliştiriciler için açık kaynaklı yapay zekâ aracı Gemini CLI’ı komut satırı üzerinden kullanılabilir hale getirdi. Gemini CLI, Google’ın yapay zeka destekli kod yazma aracı olan Gemini Code Assist ile entegre çalışıyor. Gemini CLI, Gemini Code Assist ile aynı teknolojik altyapıyı paylaşıyor.

Google, açık kaynaklı yapay zekâ aracını duyurdu. Geliştiricilere özel geliştirilen Gemini CLI, komut satırında doğrudan yapay zekâyla çalışmayı mümkün kılıyor. Üstelik bireysel kullanıcılar bu araca tamamen ücretsiz şekilde erişebiliyor.

Google, Gemini adını verdiği yapay zekâsını geliştiricilerin terminal üzerinden kullanabilmesini sağlayan açık kaynaklı yeni aracını tanıttı. “Gemini CLI” olarak adlandırılan bu komut satırı aracı, kullanıcıların doğal dilde komutlar vererek kod yazmasına, içerik üretmesine, dosyalarla işlem yapmasına ve daha birçok görevi yerine getirmesine olanak tanıyor.

Komut satırında entegre yapay zekâ dönemi

Gemini CLI, Google’ın yapay zeka destekli kod yazma aracı olan Gemini Code Assist ile entegre çalışıyor. Böylece kullanıcılar hem VS Code editöründe hem de terminalde aynı teknolojiden faydalanabiliyor. Bireysel geliştiriciler, sadece bir Google hesabı ile ücretsiz lisans alarak Gemini 2.5 Pro modeline ve 1 milyon token’a kadar bağlam penceresine erişebiliyor.

Gemini CLI, Model Context Protocol (MCP) ve sistem talimat dosyaları (GEMINI.md) gibi yeni teknolojileri destekliyor. Ayrıca kullanıcıların kendi betiklerine entegre ederek Gemini CLI’yi otomatik hale getirmelerine de olanak sağlıyor. Geliştiriciler dilerse bu açık kaynaklı projeye GitHub üzerinden katkı sunabiliyor.

Gemini CLI, Gemini Code Assist ile aynı teknolojik altyapıyı paylaşıyor. Kullanıcılar, VS Code’daki “ajan modu” üzerinden de yapay zeka desteğini alabiliyor. Bu özellik sayesinde hata ayıklama, test yazımı ve kod göçleri gibi işlemler adım adım yapay zekayla yürütülebiliyor. Gemini Code Assist’in bu özelliği, tüm planlarda ek ücret olmadan sunuluyor.

Gemini CLI’nin hâlen beta aşamasında olduğu ve bireysel kullanıcılar için sektörün en yüksek ücretsiz kullanım kotasını sunduğu bildiriliyor.