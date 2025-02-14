Google, üretken yapay zekâsı Gemini'a geçmiş konuşmaları hatırlama özelliği ekledi. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde yapay zekâyı daha etkin kullanabilecekler.

ABD merkezli teknoloji devi Google, üretken yapay zekâ modeli Gemini ile ilgili önemli bir yeniliğe imza attı. Gemini artık geçmiş konuşmaları hatırlayabilme özelliği kazandı. Böylelikle kullanıcılar, Google'ın üretken yapay zekâsından daha etkin bir şekilde faydalanabilecekler.

Google Gemini'ın yeni özelliği, kullanıcılar için önemli bir avantaj sağlayacak. Çünkü kullanıcılar, artık geçmişte yaptıkları konuşmalar üzerinden yeni sohbetler oluşturabilecek veya eski sohbetlerin özetini isteyebilecekler.

Şimdilik sadece ücretli aboneler için

Google tarafından yapılan açıklamaya göre Gemini'ın geçmişi hatırlayabilme özelliği, şimdilik sadece Google One AI Premium aboneliği aracılığıyla kullanılabilir olacak. Aboneliği aktif olan kullanıcılar, Gemini Advanced üzerinden bu özelliğe erişebilecekler. Ayrıca bu özelliğin şimdilik sadece İngilizce dil desteğine sahip olduğunu söyleyelim. Bu durum, gelecek haftalarda değişecek.

Google Gemini'ın yeni özelliğine ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Yaşanan gelişme ile Google'ın üretken yapay zekâsı, OpenAI'ın ChatGPT'sinin sahip olduğu bir özelliğe daha kavuşmuş oldu.