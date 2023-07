Google'ın Genesis olarak isimlendirdiği yeni bir yapay zekâ aracı oluşturduğu ortaya çıktı. Bu yapay zekâ, gazeteciler gibi çalışmak için tasarlandı. İşte Google Genesis ile ilgili ilk bilgiler...

Yapay zekâ, biz gazetecilerin hayatına son dönemlerde çok fazla şey kattı. Bu bağlamda, makale yazdırmaktan tutun da özgün resimler oluşturmaya kadar hemen her alanda yapay zekâ destekli araçları kullanmaya başladık. Ayrıca yapay zekâ sayesinde bilgiye ulaşmak da kolaylaştı. Ancak gelen son haberler, ABD merkezli teknoloji devi Google'ın gazetecilik sektörüne yepyeni bir sayfa açmaya hazırlandığını gözler önüne seriyor.

Edinilen bilgilere göre Google, şu an için "Genesis" olarak isimlendirdiği yeni bir yapay zekâ aracı oluşturdu ve şimdilerde bunu test ediyor. Bu araç, temel olarak gazetecilerin işini yapıyor. Bilgiyi araştırıyor, bunları derliyor, makale haline getiriyor ve hatta yazı stillerini bile başlık veya içerik için ayarlayabiliyor. Google'ın Genesis'i The New York Times, The Washington Post ve The Wall Street Journal'ın sahibi olan News Corp. gibi medya şirketlerine sunduğu bildiriliyor.

Genesis'in hem olumlu hem olumsuz yanları var!

The New York Times'ın toplantıya katılan isimlerden aldığı bilgiye göre Google, Genesis'i gazeticileri işlerinden etmek için oluşturmadı. En azından söylenen bu. Şirket, yapay zekâ odaklı aracı bir asistan olarak tanımlıyor. Google'a göre gazeteciler, Genesis sayesinde zaman kazanacaklar. Çünkü bu yapay zekâ ile bir bilginin doğru olup olmadığı, hızlı bir şekilde kontrol edilebilecek. Ancak alanında uzman bazı kişilere göre böyle bir yapay zekâ, gazetecilik sektörünü hem bireysel hem de kurumsal olarak tehlikeye atabilir.

New York Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Prof. Jeff Jarvis, Google Genesis ile ilgili açıklamalarda bulundu. Jarvis, olgusal bilgileri güvenilir şekilde sunabiliyorsa, Genesis'in tüm gazeteciler tarafından kullanılması gerektiğini söyledi. Ancak bu teknolojinin kötüye de kullanılabileceğini söyleyen profesör, böylesi bir durumda hem gazetecilerin hem de şirketlerin zarar görebileceklerini söyledi.

Yapay zekâ, gazetecilikte zaten kullanıyordu: Sektör çalışanları iyiden iyiye risk altında olabilir!

Webtekno olarak haberlerimizi ChatGPT'ye yazdırmıyor olsak da CNET gibi bazı şirketlerin yapay zekâya makale yazdırdıklarını zaten biliyoruz. Bunun gibi örnekleri çoğaltmak da mümkün. Hal böyle olunca yapay zekânın gazetecilik sektörüne girmesinin, gazetecileri tedirgin edeceği aşikâr. Google Genesis'in beklenenden iyi olması ve ChatGPT'nin ilerlemesi durumunda, şirketlerin gazeteciler yerine yapay zekâ kullanmaya başlayacaklarını söyleyebiliriz. Buradaki en önemli husus, yapay zekâ tarafından oluşturulan makalelerin dikkatli bir şekilde kontrol edilmesi. Aksi takdirde, yanlış bilgiler çok hızlı bir şekilde yayılabilir. Zamanın neler getireceğini hep birlikte göreceğiz...