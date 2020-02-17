ABD merkezli arama devi Google, dijitalleşmeye destek vermeye devam ediyor. Şirket, geçtiğimiz senenin haziran ayında düzenlediği girişime başvuran projeler arasından kazanları açıkladı. 1,93 milyon dolarlık fon desteğinden faydalanacak olan şirketler arasında Türkiye’den de bir şirket bulunuyor.

İnternet erişiminin yaygınlaşmasıyla birlikte birçok alanda dijitalleşme yaşanmaya başladı. Dijitalleşen alanlardan bir tanesi de habercilik alanı ve birçok farklı disiplinde olduğu gibi Google’ın bu alanda da bir girişimi bulunuyor: Google News Initiative (GNI) Innovation Challenge.

Google, bu alanda geçtiğimiz senenin haziran ayında Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Innovation Challenge’ı düzenlemiş ve 35 ülkeden 527 uygulama toplamıştı. Yazılım devi, yayınladığı blog yazısında bu projelerin sıkı bir şekilde incelendiğini, görüşmeler yapıldığını ve jüri kararıyla birlikte 13 ülkeden seçilen 21 projeye 1,93 milyon dolarlık fon desteği verileceğini açıkladı.

Fon desteği kazanan projeler:

Arama devi, kazanan projeleri seçerken dört kritere dikkat ettiklerini söyledi. Google, bu kriterleriyse etki, uygulanabilirlik, yenilik ve parlak fikir olarak açıkladı. Fon desteğini alacak olan projeler, bu dört kriterin hepsini karşılamayı başarabilenler oldu. Google fonlamasını kazanan projeler arasında ülkemizden de bir şirket bulunuyor. İşte kazanan projelerden bazıları:

Demirören Teknoloji Anonim Şirketi: Demirören Teknoloji A.Ş.’nin Google’a sunduğu projesi, Türkçe için etiketleme sürecini çözmek üzerine odaklanıyor. Bu projeyle birlikte haber keşif dağıtım sürecine yardımcı olunacak.

Demirören Teknoloji A.Ş.’nin Google’a sunduğu projesi, Türkçe için etiketleme sürecini çözmek üzerine odaklanıyor. Bu projeyle birlikte haber keşif dağıtım sürecine yardımcı olunacak. Israel Hayom: Günlük haber yayıncısı olan Israel Hayom, çevrimiçi kullanıcılarının gerçek hayatta ödüller aldığı bir sadakat programı oluşturacak.

Günlük haber yayıncısı olan Israel Hayom, çevrimiçi kullanıcılarının gerçek hayatta ödüller aldığı bir sadakat programı oluşturacak. L’Orient le Jour: Lübnan merkezli bu şirket, interaktif platform vasıtasıyla abonelerine kişiselleştirilmiş ve özel ayrıcalıklar sunacağı bir sadakat planı sunacak.

Lübnan merkezli bu şirket, interaktif platform vasıtasıyla abonelerine kişiselleştirilmiş ve özel ayrıcalıklar sunacağı bir sadakat planı sunacak. The National: Birleşik Arap Emirlikleri’nden çıkacak olan projeyle metin haberleri gerçek zamanlı olarak hem İngilizce hem de Arapça şekilde sese çevrilecek.

Orta Doğu, Türkiye ve Afrika kategorisinde ödül kazanan tüm projelere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Google’ın gerçekleştireceği ikinci Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Innovation Challenge bu sene içerisinde yapılacak.