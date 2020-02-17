Google'da Kullanıcıların En Çok Aradıkları Yerler Belli Oldu

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İnternet kullanıcılarının Google'da en fazla aradıkları mekanlar belli oldu. Tac Mahal, insanların en fazla Googleladıkları mekan oldu. Listenin ilk 10 sırasında ilginç mekanların bulunduğunu söyleyebiliriz.

Arama motorları, merak ettiğimiz veya öğrenmek istediğimiz bilgileri önümüze getirmekle beraber artık seyahatlerimiz içinde önemli birer rehber haline geldiler. Dünyada en fazla kullanılan arama motorlarından olan Google’da da insanlar turistik olarak ziyaret etmek istedikleri yerleri arayarak bilgi alabiliyorlar. 

Google, aramaların istatistiklerini dönem dönem paylaşıyor. Ancak bu sefer Google’ın arama verilerinden bir istatistiği, Google Anahtar Kelime Planlayıcı’sını verilerine ulaşabilen Columbus Direct firması yayınladı. 

Columbus Direct tarafından açıklanan Google verilerine göre insanların Google'da en fazla aradıkları yer, Hindistan’da bulunan Tac Mahal oldu. Şah Cihan’ın eşi için yaptırdığı anıt mezarını, aylık 1.41 milyon insan aradı.

google tac mahal

Tac Mahal’in ardından ikinci sırada ise Machu Picchu yer aldı. İnka’ların antik şehri olan Machi Piccu, bugün Peru sınırları içinde bulunuyor. Machu Picchu’yu aylık olarak 1.26 milyon insan Google’da aradı.

machu picchu google

Google’da en fazla aranan yerler listesinin üçüncü sırasında ise Burj Khalifa yer aldı. Yapımı 2010 yılında sona eren Burj Khalifa, dünyanın en yüksek gökdeleni ünvanını taşımaya devam ediyor. Dubai’de bulunan bu devasa gökdeleni Google’da her ay 1.1 milyon insan arıyor. 

Burj Khalifa google
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Google'da en fazla aranan yerler listesi (aylık)

  1. Tac Mahal - 1.417.650
  2. Machu Picchu - 1.269.260
  3. Burj Khalifa - 1.103.950
  4. Niagara Şelalesi - 945.810
  5. Eyfel Kulesi - 916.270
  6. Stonehenge - 833.690
  7. Everest Dağı - 778.350
  8. Özgürlük Heykeli - 758.720
  9. Sagrada Familia - 742.470
  10. Pentagon - 732.930
Kaynak : https://www.traveller.com.au/the-worlds-most-googled-landmarks-taj-mahal-machu-picchu-and-burj-khalifa-h1lv9f
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