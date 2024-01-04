Google Haritalar, Navigasyonda Binaları 3 Boyutlu Gösterecek

Google Haritalar uygulamasının mobil ve Android Auto sürümüne yeni bir özellik geliyor gibi görünüyor. Bu yeni özellik, navigasyon sırasında binaların 3D gösterilmesini sağlayacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google, Haritalar hizmeti için önemli bir yeniliği test ediyor gibi görünüyor. Kullanıcılardan gelen paylaşımlara göre Google Haritalar'ın mobil uygulaması ile Android Auto'daki navigasyon uygulaması, yol tarifi sırasında 3 boyutlu yapılar için destek vermeye başlamış durumda.

Aslına bakacak olursak Google Haritalar, 3 boyutlu bina desteğine zaten sahip. Ancak bu özellik, navigasyon sırasında kullanılamıyordu. Son test süreci, bu durumun değişeceğini gösteriyor. Ancak bu özellik varsayılan olmayacak gibi görünüyor çünkü özelliği aktif etmek isteyenlerin, sağ üst kısımdaki katman butonuna dokunmaları ve ardından da 3D seçeneğini aktifleştirmeleri gerekecek.

Google Haritalar'ın yeni özelliği böyle görünecek:

Edinilen bilgilere göre bir avuç kullanıcı, bu özelliği Aralık 2023'te gördüler. Ancak şimdi, daha geniş çapta dağıtım yaşanmış gibi görünüyor. Bu arada; yaptığımız kontrollerde, 3D seçeneğinin aktifleştiğini gördük ancak navigasyonu başlattığımızda 3 boyutlu binalar oluşmadı. Android Auto üzerinden yaptığımız denemelerde ise hiçbir sonuca ulaşamadık. Bu da özelliğin henüz erken aşamada olduğu anlamına geliyor.

Google, Haritalar hizmetinin yeni özelliği hakkında hiçbir açıklama yapmadı. Hâl böyle olunca yaklaşmakta olan özellikle ilgili bilinmeyen hususlar var. Özellik herkes için hazır olduğunda Google'ın bununla ilgili yeni bir açıklama yapmasını bekliyoruz.