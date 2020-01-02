Güney Çin Denizi'nde Şaşırtıcı 'Ateş Topları' Görüldü

Google Maps kullanıcıları, Vietnam ile Filipinler arasındaki bir bölgede, küçük kırmızı ışıklar yakaladılar. Bir Reddit kullanıcısı 'uzaylı' ihtimalinden bahsederken en akla yakın açıklama balıkçı teknelerinin bu şekilde görünmüş olması.

Google Haritalar kullanıcıları, Vietnam ile Filipinler'in arasında yer alan ve Güney Çin Denizi'nin parçası olan bölgede ilginç bir şey keşfettiler. Tuhaf ve parlak kırmızı noktalar ya da "ateş topları"nın ekran görüntüleri internette yayıldı.

Asya-Pasifik'in sıcak bölgeleri arasında yer alan Güney Çin Denizi'nde Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Vietnam, Filipinler, Endonezya, Malezya ve Brunei gibi ülkeler egemenlik hakkı iddia ediyor. Uzaydan görülen kırmızı noktalar, internet kullanıcıları tarafından mizahi bir şekilde egemenlik hakkına uzaylıların da dahil olup olmadığı sorularını sordurttu.

"Ateş toplarının" en mantıklı açıklaması, Google uydusunun Haritalar servisi için görüntü çekerken balıkçı teknelerini yakalamış olması gibi görünüyor.

Google Haritalar'da çok sayıda tuhaf şekil görülüyor. Örneğin aşağıdaki görüntü, ABD'deki bir askeri üssün yakınından alındı:

Görüntüyü Twitter'da ilk kez paylaşan SecureTeam10 isimli hesap, kendisini 'son dakika haberlerinin ve dünya dışı olayların teşhirinde bir numaralı kaynak' olarak tanımlayan bir YouTube kanalıydı. Hesap, görüntüyü, "51. Bölge'deki bu şey de ne?" diyerek paylaştı. California'daki 51. Bölge, on yıllardır uzaylı komplo teorilerine kaynaklık ediyor.

Ancak yapılan incelemeler, "UFO"nun 51. Bölge'den yaklaşık 800 kilometre uzaktaki Deniz Silahları Merkezi'nin yakınlarında görüldüğünü ortaya çıkardı. Kimi gözlemciler, şeklin bir su deposuna ya da hatta foseptik çukuruna ait olabileceğini düşünüyor. Yakınlarda görülen bir tekne, bölgenin denizcilik ya da tekne testleri için kullanılabileceğini de akıllara getirdi.

Bununla birlikte, bazı Twitter kullanıcılarına bu açıklamalar yeterli gelmedi. Bir kullanıcı, teknenin 'sahte uzaylı istilasında kullanılacak teknelerden biri' olduğunu ileri sürdü. Başka kullanıcılarsa, neden çölün ortasında tekne testi yapılmak istendiğini ya da bölgenin gerçekten bir askeri deneme alanı olup olmadığını sorguladı.

Görüntüyle ilgili bir başka iddiaysa, Google Haritalar'ın bir arızası olabileceği. Başka bir kullanıcıysa, insan yapımı bir su kaynağının görsel bir hata yarattığı düşüncesinde.