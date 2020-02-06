Google, Haritalar’ı 2005 yılında bir internet sitesi olarak duyurdu. 15 yılından ardından bugün Haritalar, hayatımızın en önemli uygulamalarından biri haline geldi. Google, Haritalar’ın 15 yıl içinde yaşadığı değişimi bir blog yazısı ile anlattı.

Google, bundan 15 yıl önce insanların dolaşması ve seyahat etmesine yardımcı olmak için Google Haritaları başlattı. 15 yıl boyunca aldığı güncellemelerle her gün daha fazla kullanılmaya başlanan Google Haritalar, bugün birçok insan için günlük hayatın olmazsa olmazlarından.

İlk defa gidilen bir şehire nasıl ulaşılabileceği, şehirde bulunan sokakların görüntüsü, yollarındaki trafik yoğunluğu, şehirde bulunan mekanların bilgisi gibi bilgilere Haritalar aracılığıyla ulaşmak çok kolay. Bir internet sitesi olarak doğan Google Haritaları kullanmak için artık sadece bir akıllı telefonunuz olması yeterli oluyor.

Google, 15 yıl önce bugün hizmete başlayan Google Haritalar’ın 15 en önemli gelişmesini paylaştı. İşte Haritalar’ın aldığı 15 önemli güncelleme ve özellik:

Google haritaların doğuşu

Google Haritalar, 8 Şubat 2005’te Google tarafından insanların bir noktadan bir noktaya gitmesini sağlamak için bir internet sitesi olarak kuruldu. 2005’ten bu yana hizmet veren Haritalar’ı artık bugün aylık 1 milyar kişi kullanıyor.

Dünya’yı 3 boyutlu görmek isteyenler için Google Earth

Google Haritalar’ın hizmete açılmasının hemen birkaç ay sonrasında Google Earth ile Dünya’nın üç boyutlu görüntüsü insanların hizmetine sunuldu. Başladığında sadece Dünya’nın üç boyutlu görüntüsünü sağlayan Google Earth, bugün artık 36 milyon kilometrekareden fazla uydu görüntüsüne sahip.

Geliştiricilere Haritalar verileri açıldı

Google Haritalar'ın kullanıcılara sunulmasından bir süre sonra, Google, Haritalar API’yi geliştiricilere sundu. 2005’te açılan API ile beraber geliştiriciler ilk olarak internet sitelerinde, bugün ise mobil uygulamalarında Google Haritalar verilerini kullanabildiler. Artık yaklaşık 5 milyondan fazla internet sitesi Google Haritalar Platformu’nu kullanıyor.

Haritalar toplu taşıma tarifeleri ve rotalarını sunmaya başladı

2005’te Google Haritalar, toplu taşıma tarifeleri ve rotalarını göstermeye başladı. Google Haritalar, toplu taşıma bilgilerini ilk olarak Aralık 2005’te Portland Oregon’da paylaşmaya başladı. Toplu taşıma bilgilerinin paylaşıldığı Google Transit, 2016 yılında da ülkemizde hizmete başladı.

Gerçek zamanlı trafik bilgisi

Google, Haritalar’ı başlattıktan 2 yıl sonra başta 30’dan fazla ABD şehri için güncel trafik bilgilerini Google Haritalar’da paylaşmaya başladı.

Sokak görünümü

Haritalar’da bulunan sokak görünümü, Haritalar’ın en eğlenceli özelliklerinden biri. Google, Haritalar’a 2007 yılında Sokak Görünümü’nü ekledi. Google, Sokak Görünümü’ndeki görüntüleri elde etmek için kar motorsikletlerinden develere kadar birçok aracı kullandı.

Haritalar 2007’de mobil hale geldi

2005 yılında bir internet sitesi olarak doğan Haritalar, akıllı telefonların geliştirilmesi ile beraber mobil hale getirildi. Google, Kasım 2007’de Google Haritalar’ın mobil versiyonunu yayınladı. İlk olarak Palm ve Blackberry’ler için yayınlanan Haritalar uygulaması, 2008 yılında da Android için yayınlandı.

Haritalar, navigasyon özelliğini kazandı

Haritalar, insanların bir noktadan bir noktaya ulaşması hizmetine 2009 yılında başka bir boyut kazandırdı. 2009’da Haritalar’a navigasyon özelliği getirildi.

Sokak Görünümü Yürüyüşçüsü, Haritalar’ı Eyfel Kulesi’ne ulaştırdı

Haritalar’ın en ilgi çekici özelliklerinden olan Sokak Görünümü, Sokak Görünümü Yürüyüşçüsü ile beraber başka bir boyut kazandı. Bir sırt çantasına yerleştirilen sistemle ile görüntüler elde eden Google, Sokak Görünümü’ne Büyük Kanyon’dan Eyfel Kulesi’nin tepesine kadar birçok yerden görüntü ekledi.

İşletmeleri, gitmeden Google Haritalar’dan inceleyebilirsiniz

Google Haritalar, sadece dünyanın keşfedilmesine yardımcı olmakla kalmıyor. Aynı zamanda şehirdeki işletmeler de Haritalar aracılığıyla keşfedilebiliyor. Google, 2014 yılında restoranlar, barlar, oteller gibi işletmelerin derecelendirilmesi, açılış kapanış saatleri ve fiyatları gibi bilgileri Haritalar’a ekledi.

Bilgileri görülebilen işletmeler, Haritalar’ı kullanmaya başladılar

Haritalar’da bilgileri görülebilen işletmeler, Google My Business ile kendileri haklarındaki bilgileri düzenleyebilir hale geldiler.

Haritalar’ı kullanmak için internet bağlantısı artık gerekmiyor

Haritalar, ilk geliştirildiği günden itibaren internet üzerinden kullanılabilen bir hizmetti. Ancak Google, Kasım 2015’te sunduğu bir güncelleme ile Haritalar’ın çevrimdışı olarak da kullanılmasını sağladı. Artık Haritalar’ı kullanmak için internet bağlantısına ihtiyaç yok.

Yerel rehber

Dünyanın dört bir tarafındaki yerler hakkında yorumlar, fotoğraflar ve bilgilerin ulaşılabileceği Yerel Rehberler Programı, Haritalar’ı zenginleştirdi.

Engellilere uygun yolların gösterilmesi

Google, Mart 2018’de tekerlekli sandalyelere uygun yolları göstermek için yeni bir hizmet başlattı. Yapılan güncelleme ile beraber Haritalar’da artık tekerlekli sandalyelere uygun rotalara erişilebiliyor.

Live View ile gerçek görüntülerle yayalara yol tarifi

Google’ın haritalara kazandırdığı son özellik, Live View oldu. Live View ile yayalar gerçek şehir görüntüsü ile yol tarifi alabiliyor. AR kiti bulunan telefonlarla kullanılabilen özellik, yayaların yol tarifi almasını kolaylaştırıyor.