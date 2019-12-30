Google Hesabı (Gmail) Şifresi Nasıl Değiştirilir?

Google Drive, Play Store ve daha birçok Google hizmetinin ortak anahtarı olan Gmail şifre değiştirme yöntemlerini anlatacağız. Özellikle hesap güvenliği için çok önemli olan şifre değiştirme işlemleri nasıl ve nereden yapılıyor? Gelin beraber bakalım.

Google artık sadece aradığımızı değil kendimizi de bulduğumuz bir yer olmaya başladı. Tüm hizmetlerini bir araya getirince sanki bir işletim sistemi gibi çalışıyor. Fotoğraflarınız, e-postalarınız, dosyalarınız, rehberiniz... Her şey tek bir Google hesabının şifresine bağlı

Hesap güvenliğini sağlamanın en etkili yolu ise şifrenizi düzenli olarak değiştirmek. Şifremi unuturum kaygısıyla zor şifreler koymak istemiyorsanız, en azından bu şifreleri düzenli olarak değiştirerek hesap güvenliğini sağlayabilirsiniz. Kimi zaman Google güncellemesiyle değişiyor, kimi kullanıcılar şifre değiştirme işleminin nerede yapıldığını unutabiliyor. Hem mobil hem de bilgisayardan hızlıca Google şifresini değiştirmeyi anlatacağız.

Google hesabı sadece Android için değil, aynı zamanda verdiği hizmetler ile Apple gibi kendi işletim sistemine sahip tüm cihazlar için çok önemli. Bu ortak servisler tek bir Google Hesabı (Gmail) üzerinden yönetiliyor. Bu nedenle eğer Gmail hesabınızın şifresini değiştirirseniz tüm hesapları etkiliyor.

Google Hesabı (Gmail, Play Store, Drive) şifre değiştirme nasıl yapılır?

Google şifre değiştirme için öncelikle hesabınız ile giriş yapmanız gerekiyor. Eğer e-posta adresinizi veya şifrenizi unuttuysanız, “şifre değiştirme” işlemi yerine, “E-posta adresinizi mi unuttunuz” veya “Şifrenizi mi unuttunuz” seçeneklerinden ilerlemeniz gerekiyor. Ancak ikisini de hatırlıyorsanız giriş ekranında doğru bilgileri girerek giriş yapmanız gerekiyor. Girişten sonra sağdaki ana ekran sizi karşılayacak.

Giriş yaptıktan sonra karşınıza yukarıdaki ana sayfa ekranı çıkacak. Buradaki sol menüden “Güvenlik” seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Ardından hesabınız ile ilgili birçok güvenlik bilgisini bulabileceğiniz ve aynı zamanda şifrenizi de değiştirebileceğiniz sayfa gelecek. Bu sayfada hesabınızdaki güvenlik sorunlarını, bağlı hizmetleri ve uygulamaları da görebilirsiniz. Şifre değiştirmek için “Şifre” seçeneğine tıklıyoruz.

Şifre seçeneğine tıkladıktan sonra yeni bir sayfaya gidiyoruz. Bu sayfada Google sizden yeniden giriş yapmanızı isteyecek. Şifrenizi tekrar girdikten sonra artık yeni şifrenizi belirleyebilirsiniz. Yeni şifrenizi iki kere girdikten sonra “Şifreyi Değiştir” seçeneğine tıklayarak şifrenizi değiştirmiş olursunuz. Bu aşamadan itibaren YouTube vb. yukarıda da belirttiğimiz tüm Google hizmetlerinizin şifresi bu olacak.

Google şifrenizi telefondan, yani mobil olarak nasıl değiştirirsiniz?

Android, Google hesabı şifre değiştirme işlemi:

Android telefonlardan Google hesabı şifrenizi değiştirmek için öncelikle telefonunuzun "Ayarlar" bölümüne girmeniz gerekiyor. Ardından yine ayarların içerisinde olan "Google" seçeneğine giriyoruz. Açılan ekranda eğer Google hesabınız ile daha önce giriş yaptıysanız “Google Hesabınızı yönetin” seçeneğini göreceksiniz. Şifre değiştirmek için bu seçeneğe dokunmanız gerekiyor.

Açılan ekranda önce hesabınızın ana sayfasını göreceksiniz. Burada ise yukarıdaki bölümden “Güvenlik” sayfasına geliyoruz. Sonra tıpkı bilgisayardan yapıyormuş gibi “Şifre” seçeneğine tıklayarak şifre değiştirme sayfasına gidiyoruz. İlk olarak yine mevcut şifremizi giriyoruz. Ardından yeni şifrenizi iki kere girerek “Şifreyi değiştir” seçeneği ile şifrenizi değiştirebilirsiniz.

iOS, Google hesabı şifre değiştirme:

iOS kullanıcıları Google(Gmail) şifresini değiştirmek için öncelikle iPhone veya iPad cihazlarından Gmail uygulamasını açmaları gerekiyor. Ardından ekranın sol üst kısmında bulunan menü simgesine dokunuyoruz. Açılan menüden bu sefer “Ayarlar” bölümüne giriyoruz. Burada Gmail’de kayıtlı olan bir veya varsa birden fazla e-posta adresini görebilirsiniz. Biz işlem yapacağımız adresi seçiyoruz.

Ardından gelen ekrandan “Hesap” başlığı altındaki “Google Hesabınızı yönetin” seçeneğine dokunuyoruz. Burada açılan sayfada bilgisayardaki aynı adımları uyguluyoruz. “Güvenlik” seçeneğine geliyoruz. Ardından yine “Şifre” seçeneğine dokunarak şifre değiştirme aşamasına giriş yapabilirsiniz. Eski şifrenizi tekrar isteyecek.

Bilgisayardan veya mobilden şifre değişimlerini yapmak için öncelikle mutlaka hesabınızın şifresini bilmeniz gerekiyor. Hesabınızla daha önceden giriş yapmış olsanız bile, şifre değiştirme aşamalarında sizden güvenlik amacıyla mevcut şifrenizi istiyor. Mevcut şifreyi girdikten sonra ancak yeni şifrenizi girebiliyorsunuz.

Google Hesabı güvenliği nasıl sağlanır?

Google hesabınız ile giriş yaptıktan sonra hesabınız ile ilgili tüm güvenlik işlemlerine “Güvenlik” sayfasından ulaşabilirsiniz. Hesabınızda mevcut güvenlik sorunlarını kontrol etmek içinse sayfanın en başında bulunan “Hesabın güvenliğini sağlayın” seçeneğine tıklamanız gerekiyor. Ardından gelen pencerede olumlu sonuçları veya varsa güvenlik sorunlarını görebilirsiniz.

Örneğin hesabınız farklı bilgisayar veya telefonlarda açık kaldıysa veya bağlıysa, Google sizi bu konuda uyarıyor. Bu sayfadan dilerseniz hesaplarınızı bu cihazlardan kaldırabiliyorsunuz. Ya da bu cihazları aktif olarak kullanıyorsanız, Google’a bunların bir güvenlik sorunu olmadığını belirtebiliyorsunuz. Yine bu sayfada hesabınızdaki son aktiviteleri de görebilirsiniz.

Google hesabınıza bağlı olan diğer Google hizmetleri:

Play Store

Haritalar

YouTube

Gmail

Drive

Fotoğraflar

Blogger

Hangouts

Earth

Dökümanlar

Keep

Benim İşletmem

Kişiler

Haberler

Takvim

Çeviri

Alışveriş

Duo

Jamboard

Classroom

Koleksiyonlar

Alltaki listede yer alan şifreleri kullanmaktan kaçının:

123456

Password

123456789

Password1

Qwerty

abc123

iloveyou

Evet, yanlış görmüyorsunuz. Bu yukarıdaki şifreler hâlâ en çok kullanılan şifreler. Bu tarz bir şifreyle korunan hesabın ele geçirilmesi işten bile değil. Hesabınıza şifre belirlerken dikkatli olmanızda yarar var. Diğer kullanıcıların yaptığı hatalar gibi kolay şifre kullanmaktan kaçınmalısınız. Bunun yerine büyük harf, küçük harf, özel işaret ve sayılar içeren zor bir şifre kullanmalısınız.

İnternette tamamen rastgele ve çözülmesi çok zor şifreler yaratan internet siteleri var. Siz de hesabınızın şifre güvenliğini maksimuma çıkartmak istiyorsanız bu tarz siteleri kullanabilirsiniz. Bu sitelerin kullanımı tamamen ücretsiz ve otomatik olarak rastgele şifre veriyorlar. Bu sistemleri kullanırken hesap girişi de yapmanız gerekmediği için neredeyse tamamen güvenliler.