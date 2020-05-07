Kendimi Şanslı Hissediyorum Butonu Google İçin Neden Önemli?

Google'ın ana sayfasında bulunan ve kullanımı yaygın olmayan "Kendimi Şanslı Hissediyorum" butonu aslında oldukça tuhaf bir geçmişe sahip. Butonun zamanında yapabildiklerini ve Google için önemini anlatıyoruz.

Google ana sayfasını günde kaç kez ziyaret ettiğinizi bir düşünün. Siteyi ziyaret ettiğinizde karşınıza büyük puntolarla yazılmış firmanın logosu ve arama çubuğu sizleri karşılıyor. "Google’da Ara" ve "Kendimi Şanslı Hissediyorum" butonları da pek kullanmayı tercih etmesek de oradalar. "Google’da Ara" butonu yerine çoğunlukla klavyemizden "Enter’ı" tuşluyoruz.

Google'da kendimi şanslı hissediyorum butonunu her gün görüyorsunuz; hatta hiç kullanmadığınız için büyük olasılık böyle bir butonun ne işe yaradığını sorgulamamış bile olabiliriz. Google bu seçeneği hâlâ neden orada tutuyor öğrenmek istiyorsanız lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

‘Kendimi Şanslı Hissediyorum’ butonu ne işe yarıyor?

"Kendimi Şanslı Hissediyorum" butonu Google’ın en eski özelliklerinden biridir. Google bu butonu anında hızlı bir şekilde arama yapmak için geliştirmiş olsa da günümüzde farklı amaçlara da hizmet ediyor. Buton, 2010 yılında Google tarafından kaldırılmıştı. Ancak küllerinden doğarak günümüzde hâlâ sitedeki yerini koruyor. Peki, aslında bu buton ne yapıyor?

Normalde Google’da arama yaptığınızda aradığınız kelimelerle ilgili sayfalar size arama sonuçları olarak sunulur. Bu sırada da Google reklamlarını da sonuçlarla birlikte sunar. "Kendimi Şanslı Hissediyorum" butonu ise sizi doğrudan en ideal arama sonucuna götürerek zaman kaybından ve reklamlardan kurtarır. Ancak butonun görevi Google tarafından değiştirilmiş, Doodle sayfasına yönlendirilmiştir. Nedenini birazdan açıklayacağız.

Butonun görevi değişmeden önce örneğin Google’da “Webtekno” yazıp arama yapacak olsaydınız, bugün olduğu gibi “Webtekno” kelimesini içeren sonuçları listelenirdi. Ancak "Kendimi Şanslı Hissediyorum" butonuna tıklayacak olsaydınız, sizi doğrudan “Webtekno” ana sayfasına yönlendirecekti. Böylece sizi hem zaman kaybından kurtaracak hem de aradığınız sonuca en kısa yoldan ulaşmanızı sağlayacaktı. Ancak değdiğimiz gibi buton hâlâ yerinde olsa da artık görevi değişti.

Google'a zarar ettirdiği için kaldırıldı, ancak manidar bir nedenle geri getirildi:

Yazımızın başında Google’ın bu butonu bir zamanlar kaldırıldığını söylemiştik. "Kendimi Şanslı Hissediyorum" butonu 2010 yılında butonun kullanılmaması ve Google’ın reklam gelirlerini baltalaması sebebiyle Google tarafından siteden kaldırıldı. Google’ın Kurucu ortaklarından Sergey Brin katıldığı bir radyo programında bu butonu internet kullanıcılarının yalnızca %1’lik bir oranda kullandıklarını belirtti.

Ancak yine de "Kendimi Şanslı Hissediyorum" butonuna tıklandığında arama yapılan kelimeyle ilgili Google arama sonuçlarındaki ilk siteye yönlendirdiği için aramayı yapan kullanıcılar hiçbir reklam görmüyor. Google’ın günde kaç kez ziyaret edildiğini düşündüğünüzde bu %1’lik kısım bile reklamları görmediği için, Google’ın başına 110 milyon dolar gibi astronomik bir zarara mal oluyordu. Google da bu sebeple butonu kaldırmıştı. Ancak buton sonradan siteye geri döndü. Günümüzde de kullanılmaya devam ediyor.

"Kendimi Şanslı Hissediyorum" butonunun başka amaçlarla da kullanıcılara hizmet ettiğini söylemiştik. Bu durumu birkaç örnekle açıklayalım.

Google Doodles

Google Photos

Google Gravity

Atari Breakout

mentalplex

Google ana sayfasında arama çubuğuna hiçbir şey yazmadan butona tıklarsanız site sizi Google Doodles yani Google’ın özel günlerde siteye eklediği animasyon arşivine yönlendiriyor.

Google Fotoğraflar uygulamasında bu seçeneği seçerseniz sizi fotoğraf albümünüzde rastgele eski fotoğraflarınıza yönlendiriyor.

Butonla ilgili birkaç örnek daha vermeye devam edelim. Eğer Google’a “Google Gravity” yazıp "Kendimi Şanslı Hissediyorum" butonuna basarsanız yerçekimsiz bir Google ana sayfasına kavuşacaksınız.

Google canı sıkılanları da yalnız bırakmıyor. Google kafa dağıtmak istediğinizde kullanabileceğiniz bir alternatif sunuyor. Google’da Atari Breakout yazıp "Kendimi Şanslı Hissediyorum" butonuna basarsanız size, Google’a özgü bir tuğla kırma oyunu oynama deneyimini sizlere sunacak.

Google arama çubuğuna mentalplex yazıp "Kendimi Şanslı Hissediyorum" butonuna basarsanız Google’ın 2000’li yıllardaki tasarımına geri döndüğünü göreceksiniz. 2000’li yıllardaki ve şimdiki Google’a bakıp nereden nereye diyebilirsiniz.

Buton zaman geçtikçe farklı kullanım amaçlarına hizmet etmeye başlamış durumda. Günümüzde ise Google, butonu siteden kaldırmayı düşünmüyor. Yıllar önce yapılan açıklamaya bakılırsa butonun kullanımı amacından sapmış gibi görünüyor.