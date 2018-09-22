Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL'den Yeni Görüntüler Geldi

Google Pixel serisinin yeni telefonları Pixel 3 ve Pixel 3 XL'in tanıtım tarihi yaklaşıyor ve telefonlardan yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Google, Pixel 3 ve Pixel 3 XL'i 9 Ekim'de tanıtmaya hazırlanıyor. Ancak telefonlarla ilgili o kadar çok bilgi ve görüntü geldi ki özellikle telefonların tasarımı konusunda neredeyse tüm detaylara sahibiz. Üstelik etkinlik yaklaştıkça yeni görüntüler ve bilgiler de hız kesmeden gelmeye devam ediyor. Son görüntüler ise farklı iki kaynaktan geldi ve ufak farklılıklar olsa da telefonun tasarımına dair sızıntılarda bir tutarlılık olduğunu söylemek mümkün.

Gelen ilk görüntü, bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldı ve görüntüye bakılırsa Pixel 3 XL'de olacağı düşünülen geniş çentik tasarımı bir iddiadan fazlası. Her ne kadar çentikli ekranlar pek sevilmemiş olsa da telefon üreticilerinin çoğu tasarımda bu detayı bir süre daha kullanmaya devam edecek gibi duruyor. Pixel 3 XL ile ilgili gelen görüntülerdeki tek fark, güç düğmesinin rengi.

Daha önce gelen bazı görüntülerde güç düğmesi 'şeftali rengi' olarak ortaya çıkmıştı ancak son görüntülerde bu düğmenin yeşilimsi bir renge sahip olduğu görünüyor. Böyle ufak değişiklikler söz konusu sızıntılar olduğunda çok normal ve Google telefonları tanıtana kadar bu detaydan muhtemelen emin olamayacağız. Görüntülerden biri de telefonun arayüzünde yapılan bir değişikliği gösteriyor ancak büyük bir yenilikten söz etmek mümkün değil.

Gelen ikinci görüntü ise söz konusu sızıntılar olduğunda akla ilk gelen isimlerden biri olan Evan Blass'a ait. Pixel 3 ve Pixel 3 XL'in yan yana göründüğü fotoğraf, şimdiye kadar gördüklerimizden çok farklı olmasa da buna bir nevi 'teyit' diyebiliriz.

Telefonların tanıtım tarihinden önce teknik detaylara ve fiyata dair yeni bilgilerin de gelmesi umut ediliyor ancak Eylül'ü bitirdiğimizi ve tanıtım tarihine de az bir zaman kaldığını düşünürsek, eldeki bilgilerle de idare edebilecek durumda olduğumuzu söyleyebiliriz.