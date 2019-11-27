Google Pixel 4'ün Astrofotografi Modu Nasıl Çalışıyor?

Geçtiğimiz ekim ayında tanıtılan Google Pixel 4’ün en etkileyici özelliklerinden biri de, yıldızların fotoğraflarının net bir şekilde çekmesini sağlayan astrofotografi modu oldu. Google, bugün paylaştığı blog yazısıyla söz konusu özelliğin nasıl çalıştığını açıklıyor.

ABD’li teknoloji devi Google, Pixel 4’teki astrofotografi modunun dört dakikaya kadar pozlamaya izin verdiğini söylüyor. Bu arada, söz konusu özellik Pixel 3 ve Pixel 3a serisinde de vardı; ancak bu cihazlar sadece bir dakikaya kadar pozlama sunuyordu.

Google, uzun pozlama sürelerinin ciddi anlamda bulanıklığa yol açabileceğini söylüyor. Her karede pozlama süresinin 16 saniye olduğunu ve Pixel 4 üzerinde dört dakikalık bir genel pozlama sunmak için 15 kareyi birleştirdiğini ifade eden şirket, Pixel 4 astrofotografi modunun geliştirilmesinde, sıcak piksel sayısı gibi engelleri de aşmayı başardığını belirtiyor.

Fotoğrafta minik parlak noktalar olarak görünen sıcak pikseller, genellikle uzun pozlamalar sonucunda ortaya çıkıyor; ancak Google, karedeki diğer piksellerin değerlerini karşılaştırarak bu parlak noktaları tanımlayabildiğini söylüyor.

Soldaki resimde sıcak piksellerin olduğu bir fotoğrafı görüyorsunuz. Pixel 4 ile çekilen sağdaki fotoğrafta ise herhangi bir parlak nokta bulunmuyor:

Google’ın astrofotografi modunu geliştirirken karşılaştığı zorluklardan biri de Otofokus oldu. Bu eşiği ‘deklanşör sonrası otofokus’ tekniği ile aşan ABD’li teknoloji devi, bu sayede deklanşöre bastıktan sonra yakalanan ve odaklanmaya değer tüm ayrıntıların saptandığını söylüyor.

Google için son engel, gökyüzündeki ışık seviyelerini doğru bir oranda şekilde ayarlamaktı. Arama devinin çözümü, düşük ışıklı durumlarda gökyüzünü karartmak için makine öğrenmesini kullanmak oldu. Söz konusu teknoloji, gökyüzündeki detayların kontrastını artırarak, çok daha doğal ve gerçekçi fotoğraflar elde edilebilmesini sağlıyor.

Sağdaki fotoğrafta, Pixel 4’ün düşük ışıkta gökyüzünü algılama yeteneğini görüyorsunuz:

Son olarak Google Pixel 4 ve 4XL'ın teknik özelliklerini de sizlerle paylaşalım:

Google Pixel 4 özellikleri:

Ekran: 5,7 inç, FHD+, 444 ppi, 19:9, 90 Hz, OLED ve Ambient EQ otomatik renk ayarlama desteği

5,7 inç, FHD+, 444 ppi, 19:9, 90 Hz, OLED ve Ambient EQ otomatik renk ayarlama desteği Boyut ve ağırlık: 68,8 x 147,1 x 8,2 mm ve 162 gram

68,8 x 147,1 x 8,2 mm ve 162 gram Batarya: 2.800 mAh, 18 W hızlı şarj desteği ve kablosuz şarj kullanımı

2.800 mAh, 18 W hızlı şarj desteği ve kablosuz şarj kullanımı Kameralar: 12,2 MP, f/1,7 ana kamera, OIS desteği, 77 derece görüş açısı ve 16 MP f/2,4 telefoto lens, OIS desteği, 52 derece görüş açısı

12,2 MP, f/1,7 ana kamera, OIS desteği, 77 derece görüş açısı ve 16 MP f/2,4 telefoto lens, OIS desteği, 52 derece görüş açısı RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 64 ve 128 GB

64 ve 128 GB İşlemci: Snapdragon 855

Snapdragon 855 Koruma: Gorilla Glass 5 (ön ve arka), IP68 sertifikası

Gorilla Glass 5 (ön ve arka), IP68 sertifikası Diğer: Çift SIM kart, Pixel Neural Core yardımcı işlemci, Motion Sense radar sensörü

Google Pixel 4 XL özellikleri: