Google Pixel 4'ün Soli Yongasının Nasıl Çalıştığını Açıkladı

Google, Pixel 4 ve Pixel 4 XL cihazlarındaki Project Soli teknolojiyle geliştirilen Hareket Algılayıcı'nın (Motion Sense) nasıl çalıştığını açıkladı. Bu yonga, bir akıllı telefona entegre edilmiş ilk kısa menzilli radar olarak dikkat çekiyor.

Google, Pixel 4 ve Pixel 4 XL cihazlarında Project Soli tarafından geliştirilen Hareket Algılayıcı'nın (Motion Sense) nasıl çalıştığını açıkladı. Pixel 4 ve Pixel 4 XL'de bulunan Hareket Algılayıcı, bir akıllı telefona entegre edilmiş ilk kısa menzilli radar olarak değerlendiriliyor. Bu özellikle birlikte kullanıcılar, belli el hareketlerini kullanarak cihazdaki çeşitli görevleri yerine getirebiliyorlar.

Google mühendisleri daha önce Soli yongasının anahtar özelliklerine ve nasıl çalıştığına dair bazı ayrıntıları yayınlamıştı. Şimdi teknolojiyle ilgili daha fazla ayrıntı paylaşıldı. Bunlar arasında radar algılama ilkeleri, sinyal işleme tasarımı ve insan faaliyetini algılamada kullanılan makine öğrenmesi algoritmaları da yer alıyor.

Yeni bir radar paradigması:

Google'ın yaptığı açıklamaya göre Soli'nin geleneksel radar tasarımlarından farkı, algılama paradigmasının iyi mekânsal çözünürlüklerdense harekete dayalı olması. Soli ekibi, bundan dolayı yeni ve küçük ölçekli bir radar sistemi, yeni bir algılama paradigması ve insan etkileşimlerinin ince algılamasını sağlayabilmek için baştan aşağı yeni algoritmalar geliştirdi. İnsan etkileşimleri arasında tıklama ya da kaydırma biçimindeki el hareketi tanıması da yer alıyor. Bu hareketler içerisinde müzik kontrolü, gelen aramayı açma ve alarm kapatmalar da yer alıyor. Yine Hareket Algılayıcı, telefonu almak için gelen insanları tespit ediyor ve yüz tanıma aracılığıyla cihazı kilitleyebiliyor.

Google araştırmacıları, radarın hareketleri ve jestleri nasıl 'gördüğüne' ilişkin animasyonlar da paylaştı. Mühendisler, farklı faaliyetlerin işlenmiş Soli sinyalinde farklı hareket özellikleri sergilediğini belirtiyorlar. Uzaklık/hız haritalandırmaları içerisinde enerjinin dağılımı ve yörüngesi, bir insanın yürümesi, hedefe ulaşması ve cihazın üzerinde kaydırma yapması arasındaki farklılıkları net bir biçimde gösteriyor. Böylece teknoloji, farklı jestleri birbirinden ayırmayı başarıyor.

Bu özelliğin kullanılabildiği ülkeler şöyle: Amerikan Samoası, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Kıbrıs, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Guam, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Porto Riko, Romanya, Singapur, Slovakya, Slovenya, ispanya, İsveç, İsviçre, Tayvan, Birleşik Krallık, ABD, Virjin Adaları (ABD).