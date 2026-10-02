Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Samsung Galaxy S26 Serisi Bir Kez Daha Zamlandı: İşte Yeni Fiyatlar!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Samsung Galaxy S26 serisinin Türkiye fiyatları iki hafta içinde ikinci kez zamlandı.

Samsung Galaxy S26 Serisi Bir Kez Daha Zamlandı: İşte Yeni Fiyatlar!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Samsung, amiral gemisi Galaxy S26 serisinin fiyatlarında küresel ölçekte artışa gitti. Dünya genelinde gerçekleşen bu maliyet ayarlaması, Türkiye pazarına da doğrudan yansıdı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Yalnızca iki hafta önce kayda değer bir zam gören seri, yapılan fiyat güncellemesiyle birlikte Türkiye’de bir kez daha zamlandı.

İçerikten Görseller

Samsung Galaxy S26 Serisi Bir Kez Daha Zamlandı: İşte Yeni Fiyatlar!
2

Zam sonrası Galaxy S26 serisi fiyatları

2

Küresel zammın hemen ardından Samsung Türkiye de resmî satış fiyatlarını güncelledi. Şubat ayındaki lansmandan bu yana fiyatları kademeli olarak yükselen seri, iki hafta içindeki ikinci zammını almış oldu.

Model Eski Fiyat Yeni Fiyat Zam Oranı
Galaxy S26 (12/256 GB) 77.999 TL 86.999 TL %11,54 zam
Galaxy S26+ (12/256 GB) 97.999 TL 103.999 TL %6,12 zam
Galaxy S26 Ultra (12/256 GB) 119.999 TL 132.999 TL %10,83 zam

Peki siz yeni fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

iOS 27.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone’lara Gelen Yenilikler

iOS 27.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone’lara Gelen Yenilikler

OPPO, Tasarımıyla Dikkat Çeken Reno 16t’yi Tanıttı: 200 MP Kamera, 6700 mAh Batarya!

OPPO, Tasarımıyla Dikkat Çeken Reno 16t’yi Tanıttı: 200 MP Kamera, 6700 mAh Batarya!

Çift 200 MP Kameralı Yeni Amiral Gemisi HONOR Magic 9 Pro Max Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Çift 200 MP Kameralı Yeni Amiral Gemisi HONOR Magic 9 Pro Max Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Xiaomi'nin Yeni Amiral Gemileri Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max Tanıtıldı: İşte Özellikleri!

Xiaomi'nin Yeni Amiral Gemileri Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max Tanıtıldı: İşte Özellikleri!

11.000 mAh'lik Akü Gibi Bataryalı Telefon HONOR X9e Pro Tanıtıldı

11.000 mAh'lik Akü Gibi Bataryalı Telefon HONOR X9e Pro Tanıtıldı

Samsung Galaxy S27 Ultra’nın Kamera Özellikleri Belli Oldu: Çok Şikâyet Edilen Problemleri Çözecek!

Samsung Galaxy S27 Ultra’nın Kamera Özellikleri Belli Oldu: Çok Şikâyet Edilen Problemleri Çözecek!

Zamanı Gelmişti: Galaxy S27 Ultra, PC Oyunlarını Telefonlara Taşıyabilir!

Zamanı Gelmişti: Galaxy S27 Ultra, PC Oyunlarını Telefonlara Taşıyabilir!

Galaxy S27 Serisinin RAM ve Depolama Seçenekleri Ortaya Çıktı

Galaxy S27 Serisinin RAM ve Depolama Seçenekleri Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Ekim 2026 Nissan Fiyat Listesi Açıklandı: Qashqai e-POWER'da Nakit Alıma 400 Bin TL İndirim!

Ekim 2026 Nissan Fiyat Listesi Açıklandı: Qashqai e-POWER'da Nakit Alıma 400 Bin TL İndirim!

Ekim 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi: Yeni Musso Grand Listeye Girdi

Ekim 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi: Yeni Musso Grand Listeye Girdi

Ekim 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: SEAL'de Kampanya Fırsatı

Ekim 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: SEAL'de Kampanya Fırsatı

Yeni Kia Seltos Türkiye'de! İşte Fiyatı ve Özellikleri

Yeni Kia Seltos Türkiye'de! İşte Fiyatı ve Özellikleri

Google, Bugüne Kadarki En Güçlü Yapay Zekâ Modeli Gemini 4 Argon'u Duyurdu!

Google, Bugüne Kadarki En Güçlü Yapay Zekâ Modeli Gemini 4 Argon'u Duyurdu!

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com