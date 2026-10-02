Samsung Galaxy S26 Serisi Bir Kez Daha Zamlandı: İşte Yeni Fiyatlar!

Samsung Galaxy S26 serisinin Türkiye fiyatları iki hafta içinde ikinci kez zamlandı.

Samsung, amiral gemisi Galaxy S26 serisinin fiyatlarında küresel ölçekte artışa gitti. Dünya genelinde gerçekleşen bu maliyet ayarlaması, Türkiye pazarına da doğrudan yansıdı.

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Yalnızca iki hafta önce kayda değer bir zam gören seri, yapılan fiyat güncellemesiyle birlikte Türkiye’de bir kez daha zamlandı.

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Zam sonrası Galaxy S26 serisi fiyatları

Küresel zammın hemen ardından Samsung Türkiye de resmî satış fiyatlarını güncelledi. Şubat ayındaki lansmandan bu yana fiyatları kademeli olarak yükselen seri, iki hafta içindeki ikinci zammını almış oldu.

Model Eski Fiyat Yeni Fiyat Zam Oranı Galaxy S26 (12/256 GB) 77.999 TL 86.999 TL %11,54 zam Galaxy S26+ (12/256 GB) 97.999 TL 103.999 TL %6,12 zam Galaxy S26 Ultra (12/256 GB) 119.999 TL 132.999 TL %10,83 zam

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