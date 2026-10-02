Samsung Galaxy S26 Serisi Bir Kez Daha Zamlandı: İşte Yeni Fiyatlar!

Samsung, amiral gemisi Galaxy S26 serisinin fiyatlarında küresel ölçekte artışa gitti. Dünya genelinde gerçekleşen bu maliyet ayarlaması, Türkiye pazarına da doğrudan yansıdı.
Yalnızca iki hafta önce kayda değer bir zam gören seri, yapılan fiyat güncellemesiyle birlikte Türkiye’de bir kez daha zamlandı.
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Zam sonrası Galaxy S26 serisi fiyatları
Küresel zammın hemen ardından Samsung Türkiye de resmî satış fiyatlarını güncelledi. Şubat ayındaki lansmandan bu yana fiyatları kademeli olarak yükselen seri, iki hafta içindeki ikinci zammını almış oldu.
|Model
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|Zam Oranı
|Galaxy S26 (12/256 GB)
|77.999 TL
|86.999 TL
|%11,54 zam
|Galaxy S26+ (12/256 GB)
|97.999 TL
|103.999 TL
|%6,12 zam
|Galaxy S26 Ultra (12/256 GB)
|119.999 TL
|132.999 TL
|%10,83 zam
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