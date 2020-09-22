Google Pixel 5'in Render Görüntüleri Ortaya Çıktı

Google'ın bu ay sonunda gerçekleştireceği etkinliğinde tanıtacağı yeni amiral gemisi Pixel 5'in render görüntüleri ortaya çıktı. Ayrıca render görüntülerine ek olarak bazı teknik özellikleri de gün yüzüne çıktı.

Google, kısa bir süre sonra yeni amiral gemisi akıllı telefonu Pixel 5'i ve bir alt segmentte yer alan Pixel 4a 5G'yi tanıtacak. Teknoloji devi, önceki senelerin aksine son çıkan Qualcomm Snapdragon işlemcilerini kullanmayacak ki bu da tanıtım da Snapdragon 865 ve Snapdragon 865+'ı göremeyeceğimiz anlamına geliyor.

Çıkışına çok az bir süre kalan birçok telefonda olduğu gibi Pixel 5'in de hem donanım özellikleri hem de render'ı ortaya çıktı. Peki, Pixel 5'in özellikleri nelermiş, nasıl donanımlara sahipmiş gelin hep birlikte bakalım.

Pixel 5'in ortaya çıkan render görselleri ve teknik özellikleri

İlk olarak işlemci tarafında 8 GB RAM ve 128 GB dâhili depolama alanıyla birlikte gelecek olan Snapdragon 765G kullanılacak. Bu da Snapdragon X52 modem sayesinde 6 GHz altı ve mmWave bantlarının destekleneceği anlamına geliyor. Ancak Google'ın mmWave bandını kullanamayabileceği de iddia ediliyor.

Pixel 5, 19,5:9 en boy oranına sahip, 6 inçlik 2340 x 1080 çözünürlüklü OLED bir ekranla birlikte gelecek. Ekran, 2020'de bazı amiral gemisi cihazlarda gördüğümüz gibi 120 Hz özelliğine sahip olmayacak 90 Hz'i destekleyecek. Telefonun delikli ekranında 8 MP'lik bir selfie kamerası bulunacak ve yüz tanıma özelliği bulunmayacak.

Telefonun arka tarafında bir adet parmak izi okuyucu sensör ve 2 adet kamera bulunacak. Bu kameralardan bir tanesi 12,2 MP'lik ana kamera, diğeri ise 16 MP'lik ultra geniş açılı kamera olacak. Telefonun 4.080 mAh değerindeki bataryası 18 W hızlı şarjı destekleyecek. Google, Pixel 5 ve Pixel 4a 5G'yi tanıtacağı etkinliğini 30 Eylül'de gerçekleştirecek.