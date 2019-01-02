Google, Radar Tabanlı El Sensörü İçin FCC Onayını Aldı

Google, 2015 yılından bu yana üzerinde çalıştığı Soli Projesi’nde önemli bir engeli geride bırakarak yüksek frekanslar için FCC’nin onayını almayı başardı. Project Soli, bir radar yardımıyla el hareketlerinin ve jestlerinin takip edilmesini, böylece mobil cihazların kontrol edilebilmesini sağlamayı amaçlayan bir proje.

Şu ana kadar cihazın önündeki en büyük engel ise aralarında Facebook’un da olduğu pek çok firmanın FCC’ye taşınan itirazlarıydı. Bu şirketlerin yaptığı şikayetlerin odak noktası, Soli için kullanılan yüksek frekansların var olan teknolojilerin düzgün çalışmasını engelleyeceği idi.

FCC’nin kararıysa Google’dan yana oldu. FCC’ye göre Soli’nin zararlı parazitlere sebep olma riski en alt düzeyde. Öyle ki Soli’nin hava taşıtlarında kullanımına bile izin verildi. Google, Soli için kullandıkları frekansların ve güç seviyesinin Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan rehbere uygun olduğunu söylüyor.

Google’a göre Soli’nin güç seviyesinde ve frekansında yaşanacak olan artış sayesinde yeni teknoloji çok daha isabetli hale gelecek ve hali hazırda piyasada olan teknolojilerin kullanımı konusunda yeni yöntemlere yol açacak. Şu anda akıllı saat gibi cihazların sanal yolla kontrolüne odaklanan bu teknoloji, ileride fiziksel engelli ya da konuşma zorluğu çeken kişilerin hayatlarını da kolaylaştıracak.