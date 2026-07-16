Google Reklamlarında Yapay Zekâ Dönemi: Artık Hangisinin "Gerçek" Olmadığını Öğrenebileceğiz!

Google, kullanıcıların karşılaştıklarında görselin veya içeriğin arkasında yapay zekâ olup olmadığını anlayabilmeleri için yeni bir özellik ekliyor.

Yapay zekâ teknolojileri, şirketlerin ürünlerini gerçekte var olmayan stüdyo ortamlarında göstermesini, e-ticaret fotoğrafçılığı maliyetlerini düşürmesini ve saniyeler içinde yeni reklam tasarımları üretmesini inanılmaz derecede kolaylaştırdı ancak bu durum, tüketicilerin tam olarak neye baktıklarını (gerçek bir ürün fotoğrafı mı yoksa dijital bir illüzyon mu) ayırt edememesine ve dolayısıyla yanıltılmasına yol açabiliyor.

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Google, aldatıcı ve yanıltıcı reklamları halihazırda yasaklasa da sentetik ya da dijital olarak değiştirilmiş içeriklerin tamamen önüne geçmek her zaman mümkün olmuyordu. Şirket, bu gri alanı şeffaflaştırmak adına küresel bir hamle yapıyor.

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Google reklamlarında yeni dönem

Kullanıcılar; Google Arama, YouTube ve Google Discover üzerinde gördükleri reklamların sağ üstündeki üç nokta menüsüne ya da bilgi ikonuna tıkladıklarında karşılarına çıkan "My Ad Center" paneline yönlendirilecek. Bu panelde artık reklamı engelleme veya şikayet etme seçeneklerinin hemen yanında "Bu reklam nasıl yapıldı?" şeklinde yeni bir seçenek yer alacak. Eğer reklamda yapay zekâ müdahalesi varsa, sistem bunu kullanıcıya açıkça belirtecek.

Sistemin işleyişi reklamın nerede üretildiğine göre ikiye ayrılıyor. Reklamverenler, tasarımlarını doğrudan Google’ın kendi üretken yapay zekâ reklam araçlarını kullanarak hazırladıklarında, bu yapay zekâ bilgisi sistem tarafından otomatik olarak etkinleştirilecek. Yani reklamverenin ekstra bir şey yapmasına gerek kalmadan sistem "Bu reklam yapay zekâ ile üretilmiştir" etiketini yapıştıracak.

Ancak reklam Google dışındaki harici bir platformda (örneğin Midjourney veya farklı bir araçla) hazırlanıp sisteme yüklenmişse süreç tamamen reklamverenin dürüstlüğüne kalıyor. Google, harici reklamların yapay zekâ ile üretilip üretilmediğini tespit etmek için kendi arkasında özel bir teknik inceleme veya tarama yapmayacağını belirtiyor. Bunun yerine reklamverenlerin panele eklenen yeni bir kontrol mekanizmasını kullanarak yapay zekâ kullandıklarını manuel olarak beyan etmeleri gerekecek.