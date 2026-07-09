SpaceXAI, Bugüne Kadarki En Gelişmiş Modeli Grok 4.5'i Tanıttı

Elon Musk yönetimindeki SpaceXAI, bugüne kadarki en gelişmiş yapay zekâ modeli Grok 4.5'i resmen tanıttı.

Elon Musk yönetimindeki Grok’u geliştiren yapay zekâ şirketi, geçtiğimiz günlerde ismini resmen xAI’dan SpaceXAI’a çevirmişti. Şimdi ise bu büyük değişimin ardından şirketten ilk hamle geldi. SpaceXAI’ın bugüne kadarki en gelişmiş ve en akıllı modeli Grok 4.5 resmen tanıtıldı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Çarşamba günü yayınlanan blog yazısıyla duyurulan model, temel teknoloji işlerini üstlenebilecek bir "iş gücü" olarak tanımlanıyor. 4.5’in kod yazma, uygulama geliştirme, ajan, ofis işleri, araştırma ve yazarlık gibi görevlerde yüksek performans sergilemesi hedefleniyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Grok 4.5 neler sunuyor?

Tüketici odaklı bir sohbet botundan ziyade doğrudan kodlama ve otonom ajan (agentic) işlerine odaklanan yeni model, şirketin yakın zamanda satın aldığı Cursor ekibiyle birlikte, geliştirici etkileşimleri ve kod tabanlarından elde edilen devasa veri setleriyle eğitildi. Şirket, modelin mühendislik ve bilgi odaklı işlerde benzer modellere kıyasla çok daha yüksek performans gösterdiğini iddia ediyor.

Elon Musk, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada Grok 4.5 için, "Opus sınıfı bir model ancak çok daha hızlı, token açısından daha verimli ve daha düşük maliyetli" ifadelerini kullandı. Token verimliliğinin 2 kata kadar çıkabildiği ifade edilmiş. Ayrıca Grok, terminal ortamındaki kodlama yeteneğini ölçen Terminal-Bench 2.1 testinde %83,3 skor elde ederek Anthropic'in Claude Opus 4.8 modelini (%78,9) geride bırakmayı başardı. Bir diğer testte ise %62 puan alırken Opus 4.8 %55,8'de kaldı.

Musk, açıklamasında Grok 4.5 modelinin bugün ilerleyen saatlerde erişime açılacağını belirtti. Model, sunduğu maliyet avantajıyla dikkat çekiyor. SpaceXAI’in verilerine göre model, milyon girişte token başına 2 dolar, milyon çıkış token başına ise 6 dolar olarak fiyatlandırılıyor. Opus 4.7 ile kıyaslandığında belirgin bir fark var. Opus 4.7, 1 milyon giriş tokenı için 5 dolar, 1 milyon çıkış tokenı için ise 25 dolar talep ediyor. OpenAI’da ise modeline göre değişiyor. Sol 1’de giriş için 5 dolar, en ucuz model Luna’da ise giriş için 1 dolar maliyet var.