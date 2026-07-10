OpenAI, GPT-5.6 Modellerini Kullanıma Sundu: İşte Yeni Modelin Yapabilecekleri!

OpenAI, çok daha bağımsız hareket edebilen ve karmaşık görevleri tek seferde sırtlayan yeni GPT-5.6 Sol, Terra ve Luna modellerini kullanıma sundu.

OpenAI, kullanıcıları ve geliştiricileri heyecanlandıracak yepyeni bir güncellemeyle karşımızda. Şirket; ChatGPT, Codex ve API platformlarına entegre edilecek olan yeni GPT-5.6 model ailesini resmen kullanıma sundu. Ailenin en parlak ve en yetenekli üyesi GPT-5.6 Sol olurken, ona daha düşük maliyetle güçlü performans vaat eden Terra ve Luna modelleri eşlik ediyor.

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Eğer siz de bugüne kadar ChatGPT’ye bir iş yaptırırken âdeta bir çocuk bakıcısı gibi her adımda yeni bir yönlendirme yapmaktan, "onu öyle değil böyle yap" demekten sıkıldıysanız, OpenAI bu güncellemenin tam da sizin derdinize derman olacağını iddia ediyor.. Eski modeller tek bir soruya tek bir cevap verip duraklama eğilimindeyken, GPT-5.6 mimarisi büyük ve çok aşamalı görevleri minimum kullanıcı müdahalesiyle çözebilecek şekilde tasarlandı.

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Artık gerçek anlamda "akıllı"

Bu bağımsızlık artışını somut bir örnekle açıklamak gerekirse, bir hafta sonu tatili planladığınızı düşünün. Eski sistemde önce nereye gideceğinizi sorup, ardından otel önerisi istiyor, daha sonra yapılacak aktiviteleri listeliyor ve en sonunda tüm bunları birleştirip bir program yapmasını talep ediyordunuz. GPT-5.6 ise tüm bu süreci tek bir komutla, kendi içinde organize ederek önünüze getirmeyi vaat ediyor.

Aynı mantık kodlama projeleri, kapsamlı araştırmalar, karmaşık tabloların yönetimi ve onlarca ürünü karşılaştırıp en mantıklı olanı seçme gibi ağır iş yükleri için de geçerli. Modeller artık sadece talimatları beklemek yerine kendi küçük programlarını yazabiliyor, araçları kullanabiliyor, topladığı verileri işleyip kendi ilerlemesini kontrol ettikten sonra bir sonraki adımda ne yapacağına büyük oranda kendisi karar verebiliyor.

Güç isteyene Ultra, düşünce isteyene Max

Ailenin amiral gemisi olan GPT-5.6 Sol, bu ağır iş yüklerinin altından kalkması için özel olarak optimize edilmiş. OpenAI’ın paylaştığı bilgilere göre Sol, önceki nesillere kıyasla daha az token harcayarak çok daha yüksek bir performans sergiliyor. Bu da geliştiricilerin ve işletmelerin operasyonel maliyetlerini ciddi şekilde düşürecek bir gelişme.

Modelin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise şüphesiz yeni Ultra modu. Karmaşık bir görevle karşılaştığında Ultra modu, işi tek bir yapay zekâ sürecine bırakmak yerine arka planda paralel çalışan birden fazla yapay zekâ ajanına bölüyor. Bunu, büyük bir projeyi tek bir kişiye yıkmak yerine; araştırma, yazım, editörlük ve doğruluk kontrolü işlerini dört farklı uzmana paylaştırmaya benzetebiliriz. Hız yerine hata payını sıfıra indirmeyi hedefleyen görevler için ise Max modu devreye giriyor; bu mod yapay zekâya zor sorular üzerinde daha uzun süre düşünme, farklı yaklaşımları test etme ve nihai cevabı vermeden önce kendi çalışmasını iki kez kontrol etme süresi tanıyor.