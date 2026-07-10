Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

OpenAI, GPT-5.6 Modellerini Kullanıma Sundu: İşte Yeni Modelin Yapabilecekleri!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

OpenAI, çok daha bağımsız hareket edebilen ve karmaşık görevleri tek seferde sırtlayan yeni GPT-5.6 Sol, Terra ve Luna modellerini kullanıma sundu.

OpenAI, GPT-5.6 Modellerini Kullanıma Sundu: İşte Yeni Modelin Yapabilecekleri!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

OpenAI, kullanıcıları ve geliştiricileri heyecanlandıracak yepyeni bir güncellemeyle karşımızda. Şirket; ChatGPT, Codex ve API platformlarına entegre edilecek olan yeni GPT-5.6 model ailesini resmen kullanıma sundu. Ailenin en parlak ve en yetenekli üyesi GPT-5.6 Sol olurken, ona daha düşük maliyetle güçlü performans vaat eden Terra ve Luna modelleri eşlik ediyor.

Eğer siz de bugüne kadar ChatGPT’ye bir iş yaptırırken âdeta bir çocuk bakıcısı gibi her adımda yeni bir yönlendirme yapmaktan, "onu öyle değil böyle yap" demekten sıkıldıysanız, OpenAI bu güncellemenin tam da sizin derdinize derman olacağını iddia ediyor.. Eski modeller tek bir soruya tek bir cevap verip duraklama eğilimindeyken, GPT-5.6 mimarisi büyük ve çok aşamalı görevleri minimum kullanıcı müdahalesiyle çözebilecek şekilde tasarlandı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

OpenAI, GPT-5.6 Modellerini Kullanıma Sundu: İşte Yeni Modelin Yapabilecekleri!
2
2

Artık gerçek anlamda "akıllı"

2

Bu bağımsızlık artışını somut bir örnekle açıklamak gerekirse, bir hafta sonu tatili planladığınızı düşünün. Eski sistemde önce nereye gideceğinizi sorup, ardından otel önerisi istiyor, daha sonra yapılacak aktiviteleri listeliyor ve en sonunda tüm bunları birleştirip bir program yapmasını talep ediyordunuz. GPT-5.6 ise tüm bu süreci tek bir komutla, kendi içinde organize ederek önünüze getirmeyi vaat ediyor.

Aynı mantık kodlama projeleri, kapsamlı araştırmalar, karmaşık tabloların yönetimi ve onlarca ürünü karşılaştırıp en mantıklı olanı seçme gibi ağır iş yükleri için de geçerli. Modeller artık sadece talimatları beklemek yerine kendi küçük programlarını yazabiliyor, araçları kullanabiliyor, topladığı verileri işleyip kendi ilerlemesini kontrol ettikten sonra bir sonraki adımda ne yapacağına büyük oranda kendisi karar verebiliyor.

Güç isteyene Ultra, düşünce isteyene Max

2

Ailenin amiral gemisi olan GPT-5.6 Sol, bu ağır iş yüklerinin altından kalkması için özel olarak optimize edilmiş. OpenAI’ın paylaştığı bilgilere göre Sol, önceki nesillere kıyasla daha az token harcayarak çok daha yüksek bir performans sergiliyor. Bu da geliştiricilerin ve işletmelerin operasyonel maliyetlerini ciddi şekilde düşürecek bir gelişme.

Modelin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise şüphesiz yeni Ultra modu. Karmaşık bir görevle karşılaştığında Ultra modu, işi tek bir yapay zekâ sürecine bırakmak yerine arka planda paralel çalışan birden fazla yapay zekâ ajanına bölüyor. Bunu, büyük bir projeyi tek bir kişiye yıkmak yerine; araştırma, yazım, editörlük ve doğruluk kontrolü işlerini dört farklı uzmana paylaştırmaya benzetebiliriz. Hız yerine hata payını sıfıra indirmeyi hedefleyen görevler için ise Max modu devreye giriyor; bu mod yapay zekâya zor sorular üzerinde daha uzun süre düşünme, farklı yaklaşımları test etme ve nihai cevabı vermeden önce kendi çalışmasını iki kez kontrol etme süresi tanıyor.

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Otokoç'ta sana özel sıfır araç finansman teklifleri için formu doldur!

Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

Samsung CEO'sundan Yapay Zeka Açıklaması: Asıl Yapay Zeka Dönüşümü Şimdi Başlıyor

Samsung CEO'sundan Yapay Zeka Açıklaması: Asıl Yapay Zeka Dönüşümü Şimdi Başlıyor

Ford, Yapay Zekâ Sistemleri Patlayınca Yüzlerce Çalışanını Tekrar İşe Almak Zorunda Kaldı

Ford, Yapay Zekâ Sistemleri Patlayınca Yüzlerce Çalışanını Tekrar İşe Almak Zorunda Kaldı

Claude'un App Store Paket Fiyatları Zamlandı: İşte Yeni Fiyatlar!

Claude'un App Store Paket Fiyatları Zamlandı: İşte Yeni Fiyatlar!

Anthropic, Yeni Girişimi Claude Science'i Duyurdu: Peki Nedir Bu Claude Science?

Anthropic, Yeni Girişimi Claude Science'i Duyurdu: Peki Nedir Bu Claude Science?

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

GPT-5.6'nın Yarın Geleceği Açıklandı: Peki Yeni Modeller Neler?

GPT-5.6'nın Yarın Geleceği Açıklandı: Peki Yeni Modeller Neler?

Otomobiliniz Artık Gördüğünüz Her Şeyi Size Anlatacak: Gemini'ın Yeni Otomobil Özelliğiyle Tanışın!

Otomobiliniz Artık Gördüğünüz Her Şeyi Size Anlatacak: Gemini'ın Yeni Otomobil Özelliğiyle Tanışın!

Yapay Zeka ChatGPT OpenAI

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

300-350 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek 'Taş Gibi' Motorlar

300-350 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek 'Taş Gibi' Motorlar

Aynı Paraya 10 Yaşında Mercedes mi, Yoksa Sıfır Egea mı?

Aynı Paraya 10 Yaşında Mercedes mi, Yoksa Sıfır Egea mı?

800 Bin TL'ye Kadar Alınabilecek, En İyi Otomatik Vites 2. El Otomobiller

800 Bin TL'ye Kadar Alınabilecek, En İyi Otomatik Vites 2. El Otomobiller

Egea'nın Tahtını Alabilir: 2026 Dacia Logan Alınır mı?

Egea'nın Tahtını Alabilir: 2026 Dacia Logan Alınır mı?

20 Bin TL’ye Kadar Alınabilecek En İyi Telefonlar: 2026 Güncel Öneriler

20 Bin TL’ye Kadar Alınabilecek En İyi Telefonlar: 2026 Güncel Öneriler

Samsung CEO'sundan Yapay Zeka Açıklaması: Asıl Yapay Zeka Dönüşümü Şimdi Başlıyor

Samsung CEO'sundan Yapay Zeka Açıklaması: Asıl Yapay Zeka Dönüşümü Şimdi Başlıyor

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com