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Ford, Yapay Zekâ Sistemleri Patlayınca Yüzlerce Çalışanını Tekrar İşe Almak Zorunda Kaldı

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Ford, yapay zekâ getireceği için kovduğu eski çalışanlarını tekrar işe aldı. Yapay zekânın istenen kalite seviyesine ulaşamadığı bildirildi.

Ford, Yapay Zekâ Sistemleri Patlayınca Yüzlerce Çalışanını Tekrar İşe Almak Zorunda Kaldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yapay zekâ teknolojilerinin gelişmesiyle yavaş yavaş bu sistemler tüm hayatımıza entegre olmaya başlamıştı. İnsanların işlerini almaya başladığını da görmüştük. Otomobil sektörü de bunlardan biriydi. Şimdi gelen bilgiler ise Ford’un bu konuda yaşadığı ilginç bir olayı gözler önüne serdi.

ABD merkezli otomobil devi, yapay zekâ sistemlerini şirkete entegre etmeye başlamış, hatta bu nedenle çok sayıda çalışan ile yollarını ayırmıştı. Ancak Bloomberg tarafından paylaşılan bilgilere göre bu pek de uzun sürmedi ve kovduğu çalışanları yeniden işe aldı.

İçerikten Görseller

Ford, Yapay Zekâ Sistemleri Patlayınca Yüzlerce Çalışanını Tekrar İşe Almak Zorunda Kaldı
fr

Yapay zekâ isteneni veremedi, 350 çalışan yeniden işe alındı

fr

Gelen bilgilere göre Ford’un kullandığı yapay zekâ sistemleri firmanın öngördüğü kalitede seviyelerine ulaşamadı. Bunun ardından da bazıları eski çalışanlardan oluşan toplamda 350 deneyimli mühendisin işe alındığı bildirildi. Yani yapay zekâ olmayınca insanlara geri döndü.

Şirkette bir yönetici olan Charles Poon, yaptığı açıklamalarda hata ettiklerini belirtti. Yanlış bir şekilde yapay zekâyı devreye alıp yüksek kalitede sonuçlar alabileceklerini düşündüklerini, mühendislik deneyimine ihtiyaçları olduğunun farkına varmadıklarını aktardı.

350 kişinin işe alınmasının detaylarından da bahsetmek gerek. Öyle ki 350 kişinin genç çalışanları eğitmek ve yapay zekâyı daha iyi hâle getirmek için alındığı ifade ediliyor. Bu da yapay zekâ sistemlerinin kalitesini artırmak için geçici olarak şirkete geri çağrılmış olabilecekleri anlamına geliyor. Bu yüzden insan iş gücünün yapay zekâ karşısında bir zafer olarak değerlendirmek tam olarak doğru olmaz.

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