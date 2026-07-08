GPT-5.6'nın Yarın Geleceği Açıklandı: Peki Yeni Modeller Neler?

OpenAI, yarın GPT-5.6 ailesindeki Sol, Terra ve Luna modellerinin kullanıma sunulacağını açıkladı.

OpenAI, uzun süredir merakla beklenen yeni GPT-5.6 model ailesini nihayet herkesin kullanımına açıyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Şirketin resmî X hesabından yaptığı duyuruya göre Sol, Terra ve Luna isimli yeni modeller yarın yani 9 Temmuz Perşembe günü küresel olarak piyasaya sürülecek.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Neden bu kadar gecikti?

Aslında bu modellerle çok daha erken tanışabilirdik. OpenAI, GPT-5.6 ailesini ilk olarak 26 Haziran'da tanıtmış ancak ABD hükûmetinin "güvenlik incelemesi" talebi üzerine erişimi sadece 20 ortakla sınırlandırmak zorunda kalmıştı.

Neyse ki o bürokratik engeller aşıldı ve küresel lansman için yeşil ışık yakıldı. Benzer bir durumu yakın zamanda Anthropic firması da yaşamış, Claude modelleri hükûmet incelemesi nedeniyle kısa süreliğine askıya alınmıştı.

GPT-5.6 ailesindeki modelleri tanıyalım