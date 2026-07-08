GPT-5.6'nın Yarın Geleceği Açıklandı: Peki Yeni Modeller Neler?

OpenAI, uzun süredir merakla beklenen yeni GPT-5.6 model ailesini nihayet herkesin kullanımına açıyor.
Şirketin resmî X hesabından yaptığı duyuruya göre Sol, Terra ve Luna isimli yeni modeller yarın yani 9 Temmuz Perşembe günü küresel olarak piyasaya sürülecek.
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Neden bu kadar gecikti?
Aslında bu modellerle çok daha erken tanışabilirdik. OpenAI, GPT-5.6 ailesini ilk olarak 26 Haziran'da tanıtmış ancak ABD hükûmetinin "güvenlik incelemesi" talebi üzerine erişimi sadece 20 ortakla sınırlandırmak zorunda kalmıştı.
Neyse ki o bürokratik engeller aşıldı ve küresel lansman için yeşil ışık yakıldı. Benzer bir durumu yakın zamanda Anthropic firması da yaşamış, Claude modelleri hükûmet incelemesi nedeniyle kısa süreliğine askıya alınmıştı.
GPT-5.6 ailesindeki modelleri tanıyalım
- Sol (Amiral Gemisi): Gelişmiş kodlama ve siber güvenlik görevleri için tasarlanan en zeki model. Karmaşık işler için "Max" ve "Ultra" adı verilen özel akıl yürütme modlarına sahip.
- Terra (Denge Uzmanı): Günlük iş akışları ve rutin görevler için hız ile zekâyı harmanlayan en ideal seçenek.
- Luna (Hız Canavarı): Serinin en hızlı ve en ekonomik modeli. Bütçe ve hız odaklı projeler için birebir.