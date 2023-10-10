Google, bu yılın başında duyurduğu Passkeys isimli özelliği tüm kullanıcılara ulaştırmaya başladı. Bu yeni özellik, Google hesaplarına giriş yaparken şifre kullanımını ortadan kaldırıyor. Kullanıcı, şifre yerine biyometrik veri ya da PIN kullanacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google, bu yılın başlarında "Passkeys" olarak isimlendirdiği yeni bir özelliği duyurmuştu. Bu yeni özellik, kullanıcıların Google hesaplarına giriş yaparken, şifre girişlerine alternatif bir yol sunuyordu. Passkeys özelliğini aktif eden kullanıcılar, Google'a ait uygulamalarda veya Google hesabını kullanarak bir internet sitesinde oturum açacakları zaman, şifre yerine parmak izi, yüz taraması veya PIN kodu kullanmayı tercih edebiliyorlardı.

Bir süredir test aşaması kapsamında olan bu özellik ile ilgili yapılan son açıklama, artık tüm kullanıcıların Passkeys için teşvik edileceğini gözler önüne seriyor. Google, artık hem kurumsal hem de bireysel kullanıcılar için bu yeni özelliği varsayılan olarak aktif hâle getirecek. Kullanıcı, bundan sonra Google hesabına giriş yapmaya çalıştığında, geleneksel şifre veya iki faktörlü kodlar yerine biyometrik veriler ya da PIN kodu kullanacak.

Google, Passkeys özelliğinin daha güvenli olduğuna inanıyor!

Eğer bir Google hesabınız varsa ve bu hesabınızın ayarlarını yapıp iki faktörlü doğrulamayı aktif hâle getirdiyseniz, hesabınız için zaten ekstra güvenlik katmanı uygulamışsınızdır. Google, Passkeys'in bundan daha iyi bir yöntem olduğunu çünkü siber saldırganların, yeri geldiğinde telefondaki tüm detaylara ulaşabileceklerini söylüyor. Passkeys ise oturum açmaya çalıştığınızda biyometrik verilere ya da kaydedilmeyen PIN kodlarına ihtiyaç duyacak. Google, Passkeys'in yüzde 40 daha hızlı olduğunu belirtti.

Henüz dağıtım aşamasında olan yeni özellik, Google hesabınıza oturum açmaya çalıştığınızda sizin de karşınıza çıkabilir. Eğer Passkeys ile ilgili bir bildirim görürseniz ve bu özelliği kullanmaya başlamak isterseniz, yapmanız gereken tek şey Google'ın yönergelerini takip etmek ve dilediğiniz bir güvenlik katmanını aktif hâle getirmek. Bu işlemden sonra Google hesabınızı açmak için şifre kullanmanıza gerek kalmayacak.

Google'ın Passkeys özelliğine benzer hizmetleri, çoktan bazı yazılımlarda gördük. Geçmişte yaşadığımız deneyimler, şifre hatırlama zorunluluğunun gerçekten ortadan kalktığını gözler önüne serdi. Aslında Google'ın yapmaya çalıştığı şey de tam olarak bu. Bugün resmî blog sayfasında bir gönderi yayınlayan şirket, Passkeys gibi özellikler sayesinde şifre kullanımının tamamen ortadan kalkacağını, üstelik bu yaşanırken kullanıcı güvenliğinin de artırılacağını söyledi.