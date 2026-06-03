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Google'dan Yapay Zekâ Dolandırıcılarına Önlem: Telefonlara "Sahte Arama Algılama" Özelliği Geliyor!

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Google, yakında Android cihazlar için "sahte arama algılama" özelliğinin kullanıma sunulacağını açıkladı. Peki bu özellik nasıl çalışıyor?

Google'dan Yapay Zekâ Dolandırıcılarına Önlem: Telefonlara "Sahte Arama Algılama" Özelliği Geliyor!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Google, Android cihazlarda yapay zekâ destekli deepfake'lerin önüne geçmek amacıyla "sahte arama algılama" özelliğini başlattığını duyurdu.

Günümüzde insanların bilinmeyen numaralardan gelen çağrıları yanıtlamayı giderek daha fazla reddetmesi üzerine, dolandırıcılar taktik değiştirerek güvenilen telefon numaralarını kopyalamaya başlamıştı.

İçerikten Görseller

Google'dan Yapay Zekâ Dolandırıcılarına Önlem: Telefonlara "Sahte Arama Algılama" Özelliği Geliyor!
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Sahte arama algılama özelliği nasıl çalışıyor?

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Örneğin bir kişinin telefon ekranında arayan kimliği olarak "Anne" yazısı görünebiliyor ve hattaki ses tıpkı annesi gibi çıkabiliyordu ancak aslında arayan kişi, yapay zekâ araçlarıyla onun sesini taklit eden ve sahte bir acil durum öne sürerek para talep eden bir dolandırıcı oluyordu.

Google’ın geliştirdiği yeni sistem, arkada otomatik olarak çalışıyor ve varsayılan olarak açık geliyor. Şirket, bu sistemin cihazlar arasında bir nevi "dijital el sıkışma" gibi işlediğini belirtiyor. Rehberinizdeki bir kişi sizi aradığında ve her iki taraf da Google Telefon uygulamasını kullandığında, arayan telefon karşı tarafa aramanın meşru olduğunu doğrulamak adına sessiz bir onay sinyali gönderiyor.

Sistem gerçek cihaza bildirim gönderiyor

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Eğer bir dolandırıcı güvendiğiniz bir kişiyi taklit etmeye çalışırsa, aramanın başlangıcındaki o ilk onay sinyali eksik kalıyor.

Google’ın resmî bir blog yazısında açıkladığı detaylara göre, kullanıcının cihazı bu eksikliği anında fark ediyor ve durumu iki kez kontrol etmek için taklit edilen kişinin gerçek cihazına bir "ping" (sorgu sinyali) gönderiyor. Eğer karşı tarafın gerçek cihazı sisteme "Ben şu anda bir arama yapmıyorum" yanıtını dönerse, kullanıcının ekranında aramayı derhâl kapatmasını tavsiye eden bir uyarı beliriyor.

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