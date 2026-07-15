Samsung'un yeni amiral gemisi tableti Galaxy Tab S12 Ultra önemli bir sertifikasyon sürecini daha geride bıraktı. BIS veri tabanında ortaya çıkan model, lansmanın artık çok yakın olduğuna işaret ediyor.

Samsung, tablet tarafındaki amiral gemisi serisini yenilemeye hazırlanıyor. Son aylarda çeşitli sızıntılarla gündeme gelen Galaxy Tab S12 Ultra, şimdi de Hindistan'ın BIS (Bureau of Indian Standards) veri tabanında görüntülendi.

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Bu gelişme, cihazın resmi tanıtımına bir adım daha yaklaşıldığını gösteriyor. Sertifikasyon belgeleri teknik özellikleri ortaya çıkarmasa da, Samsung'un lansman hazırlıklarını hızlandırdığına işaret ediyor.

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BIS sertifikası ortaya çıktı.

Galaxy Tab S12 Ultra, BIS veri tabanında SM-X940 ve SM-X946B model numaralarıyla listelendi. Bu numaraların sırasıyla Wi-Fi ve 5G versiyonlarına ait olduğu belirtiliyor. BIS sertifikası genellikle cihazların satış öncesi geçtiği son önemli aşamalardan biri olarak görülüyor. Bu nedenle tabletin önümüzdeki haftalarda veya aylarda resmi olarak tanıtılması bekleniyor.

Galaxy Tab S12 Ultra'nın beklenen özellikleri neler?

14,6 inç AMOLED ekran

MediaTek Dimensity 9500 işlemci

11.600 mAh batarya

45W hızlı şarj desteği

Android 17 tabanlı One UI 9

Wi-Fi ve 5G seçenekleri

S Pen desteği

Yapay zeka odaklı yeni yazılım özellikleri

Şu ana kadar ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy Tab S12 Ultra'nın selefinin izinden gitmesi bekleniyor. Bu özelliklerin henüz Samsung tarafından doğrulanmadığını da belirtmek gerekiyor.

Tasarımda da önemli değişiklik olabilir.

Galaxy Tab S12 Ultra hakkında en dikkat çekici iddialardan biri ekran tasarımıyla ilgili. Bazı kaynaklar, Samsung'un mevcut çentik tasarımını terk ederek ön kamerayı ekran deliği içine taşıyabileceğini öne sürüyor. Eğer bu değişiklik gerçekleşirse cihaz daha temiz ve modern bir görünüme kavuşabilir. Özellikle Ultra modelinde ekran deneyiminin daha etkileyici hale gelmesi bekleniyor

Resmi tanıtım ne zaman yapılacak?

Henüz resmi bir tarih açıklanmış değil ancak sertifikasyon süreçleri ve son sızıntılar, Galaxy Tab S12 serisinin eylül ayına doğru tanıtılabileceğini gösteriyor. Samsung'un Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip modellerinden ayrı bir etkinlikte yeni tabletlerini duyurması bekleniyor.