Google Translate'in mobil uygulaması yepyeni yapay zekâ özellikleriyle birlikte yenileniyor. Google yeni arayüzü test kullanıcılarına açmış durumda.

Google Translate hepimizin en az bir kez kullandığı bir çeviri aracı. Kullanımı çok kolay olduğu için teknolojiyle arası pek olmayanların bile daha önce mutlaka kullandığı aşikâr. Şimdi ise Google, popüler çeviri uygulamasını da daha akıllı hâle getirmek için yapay zekâ özellikleri eklemeye hazırlanıyor.

Uygulamaya eklenecek bu yeniliklerle birlikte, uygulamanın alışılagelmiş sade tasarımı da değişecek gibi görünüyor. Yeni güncelleme (sürüm 9.10.70), uygulamada önemli arayüz değişiklikleri içeriyor.

Yeni Google Translate böyle görünecek:

Yeni güncelleme sonrası sesle çeviri butonu biraz küçülecek ve ekranın ortasından sağ tarafa kaydırılacak. Favori çeviriler için yıldız simgesi kalacak gibi duruyor ama üstte ayrıca "Yer İmleri" adında yeni bir buton ekleneceği düşünülüyor. Google bu kısmı test ettiğinden, kararlı sürümde bu iki özellik aynı anda aktif olmayabilir.

En büyük değişim ise çeviri sonuçlarının sunumunda olacak. Şu anki hâliyle uygulama size en doğru çeviriyi büyük puntolarla gösteriyor. Yeni tasarımda ise net bir öneri yerine alternatif çeviriler listelenecek. Ayrıca bir çeviri seçtiğinizde, ekranın altında yapay zekâ destekli "Alternatif Çeviriler, Tanım, Bölgesel Varyantlar (Yeni) ve Soru Sor (Yeni)" araçları belirecek.

Yeni arayüzü test eden bazı kullanıcılar bu yeniliklerle Google Translate'in nispeten daha karmaşık hâle geldiğini belirtiyor. Uygulamanın basit bir arayüze ve kullanıma sahip olmasıyla bilindiği düşünüldüğünde bu yenilikler herkesi memnun etmeyebilir.