Samsung'un Galaxy S26 serisi ile birlikte Google'ın yerine arama motoru olarak Perplexity'yi kullanacağı iddia ediliyor.

Samsung, yakında çıkacak Galaxy S26 serisinden başlayarak telefonlarına yapay zekâ destekli yeni bir asistan eklemeyi planlıyor. Şirketin planı, hızla büyüyen yapay zekâ şirketi Perplexity ile ortaklık kurmak ama bu aynı zamanda şirketin Google'a olan bağından da kopacağı anlamına geliyor.

Henüz kesinleşmeyen anlaşmaya göre Perplexity'nin uygulaması yeni Galaxy telefonlara önceden yüklü gelecek. Ayrıca Samsung’un internet tarayıcısına da Perplexity’nin yapay zekâ destekli arama özelliği entegre edilecek.

Samsung, Perplexity arama motorunu kullanacak

Perplexity, Google Arama veya Microsoft Copilot gibi devlere rakip olmaya çalışan yeni bir yapay zekâ aracı. Kullanıcılarına sadece cevap vermekle kalmıyor, kaynaklarıyla birlikte araştırmalar yapabiliyor ve daha derin ve anlamlı sonuçlar sunuyor.

Samsung bu hamleyle, telefonlarına tek bir yapay zekâ asistanı değil, daha gelişmiş bir arama ve bilgi motoru entegre etmiş olacak. Esasında Google da bu alanda çalışmalarını sürdürüyor olsa da Samsung'un tercihini Perplexity'den yana kullandığı söyleniyor.

Şimdilik iddialar bu iki şirket arasındaki olası ortaklığın yıl içinde resmî olarak duyurulacağı yönünde. Eğer bu durum gerçeğe dönüşürse Galaxy serisi telefonlardaki yapay zekâ deneyimi baştan aşağı değişecek gibi görünüyor.