Google, yapay zekâ modellerini doğrudan telefonunuzun işlemcisini kullanarak çalıştırabileceğiniz 'LM Studio' benzeri yeni uygulamasını yayımladı.

Google, sedasız ama oldukça dikkat çekici bir uygulama yayımladı. “Google AI Edge Gallery” adlı bu yeni uygulama sayesinde artık telefonunuza yapay zekâ modelleri indirip internet olmadan bile kullanabilmeniz mümkün.

Android kullanıcıları için şimdiden indirilebilen uygulama, yakında iPhone’lara da gelecek. Bu uygulama sayesinde metin yazdırmaktan sorular sormaya, kod düzenlemekten görsel üretmeye kadar pek çok işlevi yerine getiren yapay zekâ modellerini doğrudan telefonunuzdan çalıştırabiliyorsunuz. Üstelik bunlar telefonun kendi işlemcisiyle çalışıyor, yani internet şart değil.

Hugging Face'deki dil modelleri çalıştırılabiliyor

Normalde yapay zekâ sistemleri genellikle internet üzerinden, yani uzak sunucular üzerinden çalışır ama bu; kimileri tarafından hem hız hem de gizlilik açısından pek de mantıklı bir tercih olarak görülmüyor. Google’ın sunduğu bu yeni uygulama sayesinde bu endişelerin önüne geçmek mümkün.

Uygulama hâlâ “deneysel alfa sürümünde” ve buradaki talimatlar uygulanarak GitHub üzerinden indirilebiliyor. Ana ekranda farklı yapay zekâ görevleri için hızlı erişim butonları var. Örneğin “Görsel Sor” ya da “Yapay Zekâ Sohbeti” gibi özelliklerle farklı modelleri kullanabiliyorsunuz. Google’ın kendi geliştirdiği modellerden biri olan “Gemma 3n” de bu görevlerde öne çıkıyor.

Bir diğer güzel özellik de “Prompt Lab” bölümü. Buradan yapay zekânın ne yapmasını istediğinizi daha detaylı biçimde ayarlayabiliyor ve farklı görevler için hazır şablonlar kullanabiliyorsunuz. Google, telefonunuzun ne kadar güçlü olduğuna göre performansın değişebileceğini belirtiyor. Yani güncel amiral gemisi telefonlarda çok daha iyi performans almak mümkün.