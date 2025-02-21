Reklam Kurulu, tüketicileri yanıltan uygulamalara ilişkin 30 milyon TL'den fazla para cezası kestiğini açıkladı. Ayrıca Google üzerinden manipülatif, gerçek kişiler tarafından yapılmadığı belirlenen firmalara da ceza uygulandı.

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu, düzenli olarak platformlar üzerinde incelemelerde bulunuyor ve ihlalleri tespit ediyordu. Şimdi ise kuruldan yeni bir açıklama geldi.

14 Şubat günü gerçekleştirilen toplantıda incelenen 205 dosyadan 183’ünün mevzuata aykırı olduğu tespit edilirken 1 dosya hakkında tedbiren durdurma kararı verildi. Aykırı olduğu belirlenen 183 dosyaya toplamda 30,2 milyon TL idari para cezası kesildi. Ayrıca 37’sine tüketici mağduriyetinin engellenmesi için erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Google’daki manipülatif yorumlara ceza geldi, yorumların gerçek kişiler tarafından yapılmasının sağlanacağı açıklandı

Kurul, tüketicilerin bir ürün alırken veya bir yere giderken sık sık göz gezdirdiği yorumlara dikkat çekerek internetteki manipülatif yorumların altını çizdi. Bu kapsamda yorumların gerçekten müşteriler tarafından yapılmasını sağlayan doğrulama zorunluluğu getirildi.

İncelemelerde, bir firmanın “Tesis Yorumları” başlığı altında Google sistemlerinde yayımladığı yorumların ve puanların gerçekten o hizmeti alan kullanıcılar tarafından yapılmadığı tespit edildi. Bu durum haksız ticari uygulama olarak nitelendirilirken ilgili firmaya durdurma ve idari para cezası kesildi.

Kullanıcıların aboneliklerini iptal etmesini zorlaştıranlara da ceza verildi

Bunun dışında kurul, “karanlık ticari tasarımlar” kullanan platformlara da değindi. Bunlar arasında arayüzlerini tüketicilerin rasyonel karar almasını engelleyen platformlar yer alıyor. Bir platformun aboneliğinizi iptal etmeyi zor kılan bir arayüze sahip olması bunun en iyi örneği. Kurul, tüketicileri bu şekilde yanılttığı tespit edilen firmalara durdurma ve idari para cezası uygulandığını aktarmış.