Google’ın çatı şirketi Alphabet, yapay zekâ altyapılarına 80 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

Yapay zekâ deyince akla gelen ilk firmalardan biri şüphesiz Google. Hatta Gemini modelleriyle şu anda bu konuda en başarılı firmalardan biri bile desek yanlış olmaz. ABD’li teknoloji devi yalnızca modeller değil, yapay zekâ altyapısına da büyük önem veriyordu. İşte tam olarak bu konuda çok büyük bir gelişme yaşandı.

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Google’ın çatı şirketi Alphabet, yaptığı yeni bir açıklama ile yapay zekâ altyapısını genişletmek için yeni bir yatırım yapacağını duyurdu. Bu yatırım miktarı ise âdeta dudak uçuklatan cinsten.

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80 milyar dolar yatırım yapacak

Google’ın açıklamasına göre yapay zekâ altyapıları için tamı tamına 80 milyar dolara kadar çıkan yatırım yapılması bekleniyor. Şirket, bu parayı elde edebilmek için kendi hisselerini satacak. Planlar arasında 30 milyar dolar halka sunma, şirketin zaman içinde hisse satmasına olanak tanıyan 40 milyar dolarlık bir program ve Warren Buffet'ın Berkshire Hathaway şirketinden 10 milyar dolarlık özel yerleştirme yatırımı var.

Firma, 2026 yılında sermaye harcamalarının 180-190 milyar dolarlara kadar çıkmasını, 2027’de ise daha da büyük bir artış olmasını bekliyor. 80 milyar dolarlık yatırımın şirketin yatırımlarını sağlıklı bir bilançoyu korurken dengeli bir şekilde finanse etmesine katkıda bulunacağı belirtilmiş.