Google, fotoğraflar uygulamasındaki görseller üzerinde kullanılan düzenleme araçlarının listesini sunacak.

Son dönemde yapay zekâ ile üretilmiş ya da düzenlenmiş görsellerin tespit edilebilmesi, teknoloji devlerinin güvenlik anlamında odaklandıkları konuların başında geliyor. Google da yeni geliştirdiği aracı ile düzenlenmiş fotoğrafların tespit edilmesi için yeni bir adım atıyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre Google Fotoğraflar, görseller üzerinde Magic Editor ve Zoom Enhance gibi düzenleme araçlarının kullanıldığını gösterecek bir güncellemeye kavuşacak.

Google bu hamlesi ile birlikte yapay zekâ kullanılarak oluşturulan içerik artışına karşı şeffaflığı arttırmayı amaçlıyor. Öyle ki görsellerin üzerinde sadece üretken olmayan özellikler kullanıldığında bile bu fotoğraf üzerinde farklı unsurlar kullanıldığını belirtecek.

Çalışmalar henüz tamamlanmadı

Google Fotoğraflar Mühendislik Direktörü John Fisher, şeffaflık çalışmalarının henüz tamamlanmadığını ve geri bildirim toplamaya devam edeceklerini ifade etti. Google daha önce de yapay zekânın kullanımı hakkında kullanıcıları bilgilendirdiği çalışmalara imza atmıştı.

Google'ın dışında OpenAI, Adobe, Microsoft, Apple ve Meta gibi firmalar da yapay zekâ ile üretilen ya da düzenlenen içeriklerin tespit edilebilmesi için kullanılacak teknolojiler üzerinden çalışmaya devam ediyor. Meta, geçtiğimiz temmuz ayında sosyal medya gönderilerine yapay zekâ bilgisi etiketi eklemeye başlamıştı. Apple ise Apple Intelligence özellikleri ile oluşturulan görsellerin kodlarına yapay zekâ ile düzenleme kodlarının eklenmesini sağlayabilir.