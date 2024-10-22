Google Fotoğraflar, kullanıcıların fotoğraflarını daha pratik bir şekilde paylaşmalarını sağlayan yeni bir güncelleme duyurdu.

Google, kullanıcıların fotoğraflarını daha pratik bir şekilde paylaşmasını sağlayan yeni bir güncelleme duyurdu. İlk olarak Android 15 işletim sistemine sahip Pixel cihazlarında görülen bu güncelleme, paylaşım menüsünde fotoğrafları ekleyip kaldırmayı oldukça basit bir hale getireceğe benziyor.

Güncellemeyle birlikte kullanıcılar artık fotoğraflarını paylaşmak için önce tüm resimleri seçip ardından paylaşım menüsünü açmak zorunda kalmıyor. Fotoğrafları paylaşma sürecinde, kullanıcılar paylaşım panelinde kaydırarak istedikleri fotoğrafları ekleyip çıkarabiliyor.

Paylaşım sürecini kolaylaştıran güncelleme

Güncelleme, Android 15 cihazlarında kademeli olarak yansıyor ve bazı Pixel 9 kullanıcıları şu an bu güncellenmiş versiyona erişim sağlayabiliyor. İlginç bir şekilde yalnızca Android kullanıcıları değil, bazı iPhone kullanıcıları da bu güncellemeyi gördüklerini belirtmiş.

Kullanıcılar bu güncellemeyle birlikte paylaşım işlemlerini kolaylaştırarak daha iyi bir deneyim elde edeceğe benziyor. Google'ın gelecekteki iyileştirmeleri şimdiden merak konusu oldu.